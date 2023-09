Belfort : le feu de la colère couve toujours chez les pompiers

« Tout est noyé. » Par téléphone, Pierre-Arnaud Fillatre, pompier à Belfort-Sud, à Danjoutin, délégué syndical Force ouvrière, tient la même ligne que ses homologues. « Je partage pleinement », fait-il savoir. Avec la direction du Sdis et le président, il considère que la relation est « brisée ». Près d’un an après le début des tensions, le délégué syndical considère que les pompiers sont loin d’une sortie de crise. « La situation est catastrophique et le dialogue avec le directeur est désormais impossible. Il faut s’adresser au directeur adjoint pour parler, même s’il est dans la même pièce. » Et le syndicat Autonome de redouter : « À force d’être dans le déni, la réalité va exploser aux yeux de tous et ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas. »

Problème : pour faire valoir le mal-être des pompiers, les syndicats manquent d’indicateurs. « Aujourd’hui, les outils d’évaluation, d’identification et de prise en charge des risques psychosociaux ne sont pas conformes à la loi », explique Sébastien Boillot, du syndicat autonome, pompier à la caserne Belfort-Nord, à Valdoie. Par exemple, il déplore l’inexistence d’un rapport social unique, qui permettrait de prendre le pouls à la caserne. Et la difficulté de la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement. Prévu depuis le 13 mars 2020, le dispositif n’est toujours pas appliqué, lit-on dans un document interne transmis à la rédaction.

D’ailleurs, le poste d’agent chargé de la fonction d’inspection, chargé de ces questions (ACFI), a toujours été géré par des personnes non compétentes pour cela déplorent plusieurs interlocuteurs. Lors du Casdis du 14 septembre, Pascal Grosjean, maire de Bermont, ancien pompier et aujourd’hui 3e vice-président du conseil d’administration en charge des affaires sociales et du personnel, a expliqué s’être retrouvé à ce poste « pour remplir une case » sans avoir jamais eu de formation, peut-on lire dans ce compte rendu. « Ce n’était pas facile à appréhender », convenait-il. Par la suite, Michaël Terzaghi, infirmier du Sdis, a pris ce rôle. Dans ce même document, l’on apprend que cette fonction aurait dû faire l’objet d’une formation de 16 jours qu’il n’a jamais effectué depuis qu’il exerce ses fonctions.

« Vous comprendrez qu’il est donc très difficile de réussir à quantifier les problèmes », se désole Sébastien Boillot. Lors du conseil d’administration, la mise à disposition d’un agent externe pour gérer ce poste a été validée. Mais cela ne rassure pas. Il aurait fallu, selon les syndicats, une personne interne pour être la plus disponible possible ainsi que pour connaître les enjeux. Une demande que Florian Bouquet, président du Casdis, ne souhaite pas voir aboutir. « Il ne faut pas avoir quelqu’un qui soit juge et partie à ce poste, ce n’est pas possible », explique-t-il par téléphone.