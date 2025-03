Quelles surprises attendent les Socios pour leur match événement ?

Le stade se parera également d’un hommage visuel à son histoire. Une fresque retraçant les grandes figures du club depuis sa création en 1928 sera dévoilée sur le parvis nord, près de l’entrée nord-ouest. Un spectacle pyrotechnique accompagnera l’entrée des joueurs sur la pelouse, invitant les spectateurs à rejoindre leurs sièges dès 19h25 pour en profiter pleinement.

La musique sera aussi au rendez-vous avec le Two Tone Club, groupe de ska montbéliardais qui animera le parvis nord du stade, accompagné par OSS Sound System et son DJ set 100% vinyles durant la mi-temps et après la rencontre. Pendant ce temps, La Tanière du Lion prolongera son service pour permettre aux supporters de partager un moment convivial après le match.

Enfin, cette soirée mettra également en avant les traditions locales. Outre les animations footballistiques comme l’arène de 1vs1, le challenge de précision et le tennis-ballon, une ferme pédagogique s’installera sur le parking P8. Les supporters pourront y découvrir des animaux emblématiques de la région, tels que des chevaux comtois, des vaches montbéliardes, des lapins et des chèvres, en lien avec le riche patrimoine agricole franc-comtois.

Une exposition de voitures anciennes sera également présente sur le parvis sud du Stade Bonal (côté Wembley) avec le Club des Vieux Volants et quelques passionnés. Les amateurs de belles mécaniques y découvriront 13 véhicules d’exception, parmi lesquels une Peugeot 201 de 1932, une Simca Aronde de 1955 ou encore une Peugeot 505 – Groupe A. À découvrir avant le match.