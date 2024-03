FC Sochaux : le match des Socios avec le maillot collector prévu le 9 mars

« Au-delà̀ de l’opération « Maillot », l’objectif est de faire de cet après-midi de football un moment de fraternité́, en accord avec les valeurs du football populaire attachées au FCSM », défend Mathieu Triclot, président des Sociochaux et membre du conseil d’administration du FCSM. Pour appuyer cette idée, l’association a lancé une opération « billets suspendus » pour ce match, sur le modèle des « cafés suspendus » venus d’Italie. Le client paie deux cafés mais n’en boit qu’un seul. L’autre reste en suspens et peut être consommé par une personne dans le besoin qui le demandera. Un acte de solidarité, ou donner et recevoir ne se voit pas.

En moins de 72 heures, plus de 700 « billets suspendus » ont été vendus et offerts aux associations caritatives de la région, « permettant à des familles et des personnes pour qui aller au stade est un luxe de se joindre à la fête ». Le club s’associe à l’initiative. À chaque billet suspendu acheté, le club en offre un deuxième, portant ainsi le nombre de billets disponibles à 1 400. « Cette réussite démontre par la même occasion toute la générosité et la solidarité qui anime cette région », observe Mathieu Triclot.

À l’occasion de ce match, trois lignes de bus partiront de Besançon, Belfort et Pontarlier pour venir au match en transport en commun. Le magazine Allez Sochaux, « relancé par les supporters », sera aussi distribué sur les sièges de Bonal à l’occasion du match.