Quand l’innovation est au service des forces armées

1 300 étudiants ont participé, pendant cinq jours, à l’UTBM Crunch Time, à l’Axone. Un temps consacré à l’innovation (lire notre article). Au travail en équipe. Aux relations avec les acteurs économiques et institutionnels du territoire. 130 défis avaient été soumis aux étudiants, par 200 porteurs de projet. Parmi ces défis, deux sont un peu particuliers. Ils étaient portés par le 35e régiment d’infanterie de Belfort et portaient sur des problématiques opérationnelles concrètes liées aux drones.

Le chef de la cellule drone du régiment a accompagné les étudiants. Le premier projet portait sur « le déploiement d’un relais vidéo et radio pour drone, afin d’assurer la continuité des communications en environnement contraint », explique le régiment dans un communiqué. Le second groupe a conçu « une valise vidéo interconnectée, permettant une diffusion sécurisée des flux sur le terrain ».

Ces travaux s’inscrivent dans les relations régulières tissées, depuis 4 ans, entre le régiment et l’établissement d’enseignement supérieur. Une convention est venue les renforcer, signée le 18 mars, lors du Crunch Time. « Elle vise à densifier et structurer ces interactions, en ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de l’innovation technologique, de la formation, de l’engagement citoyen et du lien Armée-Nation », indique le régiment, dans son communiqué de presse.