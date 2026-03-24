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Quand l’innovation est au service des forces armées

Le 35e régiment d'infanterie à participé au Crunch Time 2026 de l'UTBM.
Le 35e régiment d'infanterie à participé au Crunch Time 2026 de l'UTBM. | ©35e RI

L’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) et le 35e régiment d’infanterie de Belfort ont signé une convention pour faciliter l’émergence de solutions innovantes.

1 300 étudiants ont participé, pendant cinq jours, à l’UTBM Crunch Time, à l’Axone. Un temps consacré à l’innovation (lire notre article). Au travail en équipe. Aux relations avec les acteurs économiques et institutionnels du territoire. 130 défis avaient été soumis aux étudiants, par 200 porteurs de projet. Parmi ces défis, deux sont un peu particuliers. Ils étaient portés par le 35e régiment d’infanterie de Belfort et portaient sur des problématiques opérationnelles concrètes liées aux drones. 

Le chef de la cellule drone du régiment a accompagné les étudiants. Le premier projet portait sur « le déploiement d’un relais vidéo et radio pour drone, afin d’assurer la continuité des communications en environnement contraint », explique le régiment dans un communiqué. Le second groupe a conçu « une valise vidéo interconnectée, permettant une diffusion sécurisée des flux sur le terrain ».

Ces travaux s’inscrivent dans les relations régulières tissées, depuis 4 ans, entre le régiment et l’établissement d’enseignement supérieur. Une convention est venue les renforcer, signée le 18 mars, lors du Crunch Time. « Elle vise à densifier et structurer ces interactions, en ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de l’innovation technologique, de la formation, de l’engagement citoyen et du lien Armée-Nation », indique le régiment, dans son communiqué de presse.

Sens du collectif et goût de l’effort

« Les jeunes ingénieurs en formation apportent leur créativité et leur expertise à des défis concrets rencontrés par nos forces sur le terrain ou de la vie quotidienne », apprécie le colonel Franck Duchemin, chef de corps du 35e régiment d’infanterie. D’ajouter : « Ce partenariat illustre la rencontre entre l’excellence académique et l’engagement au service de la Nation. »

« Nos imaginaires peuvent sembler distincts – celui du soldat, façonné par l’engagement et la discipline, et celui de l’ingénieur, nourri par la créativité et l’innovation – mais ils se rejoignent dans des valeurs communes », relève, de son côté, Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM. Ces valeurs communes sont « celles du sens du collectif, du goût de l’effort, de la rigueur et de la volonté de mettre les compétences au service d’une cause qui nous dépasse », liste, finalement, le directeur.

L'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et le 35e régiment d'infanterie ont signé une convention le 18 mars, lors du Crunch time, en présence du directeur Ghislain Montavon et du colonel Franck Duchemin, chef de corps du 35e RI. | ©35e RI
L'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et le 35e régiment d'infanterie ont signé une convention le 18 mars, lors du Crunch time, en présence du directeur Ghislain Montavon et du colonel Franck Duchemin, chef de corps du 35e RI. | ©35e RI

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