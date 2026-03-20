Crunch Time : des étudiants imaginent un véhicule familial low-cost

1 300 étudiants ingénieurs réunis à L’Axone durant cinq jours de travail. Un défi que l’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) relève encore une fois cette année avec le Crunch Time 2026 (lire notre article). Du 16 au 20 mars, les étudiants se penchent sur les 130 défis proposés par les 200 porteurs de projets. Parmi eux, l’équipe A14. Leur table est installée dans une des artères de l’événement. L’Axone grouille d’étudiants, certains sur leur ordinateur, d’autres prennent des notes ou encore assemblent des morceaux de carton.

En début de semaine, aucun d’entre eux ne se connaissait. « Je suis en quatrième année de mécanique, il y en a qui sont en première année post-bac, d’autres en troisième année énergie. Il y en a même qui viennent de l’Esta donc on ne se serait jamais croisé », liste Gregoire, membre de l’équipe. En mélangeant les spécialités et les connaissances de chacun, l’équipe a dû se pencher sur le projet proposé par l’entreprise Pôle véhicule du futur. Le sujet inscrit sur leur feuille de route : Véhicule familial low-cost produit en France.

« On voulait réfléchir pour concevoir un véhicule familial qui soit dans un budget entre 15 000 et 25 000 euros », développe Ludovic Party, directeur filière et excellence opérationnelle au pôle véhicule du futur. Depuis lundi et jusqu’au rendu final vendredi, de 13h30 à 18h30, les dix étudiants cherchent des solutions. « Ça fait de bonnes journées parce que justement, on les passe à se creuser la tête », témoigne Gregoire.