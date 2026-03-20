Crunch Time : des étudiants imaginent un véhicule familial low-cost

1 300 étudiants ingénieurs réunis à L’Axone durant cinq jours de travail. Un défi que l’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) relève encore une fois cette année avec le Crunch Time 2026 (lire notre article). Du 16 au 20 mars, les étudiants se penchent sur les 130 défis proposés par les 200 porteurs de projets. Parmi eux, l’équipe A14. Leur table est installée dans une des artères de l’événement. L’Axone grouille d’étudiants, certains sur leur ordinateur, d’autres prennent des notes ou encore assemblent des morceaux de carton.
En début de semaine, aucun d’entre eux ne se connaissait. « Je suis en quatrième année de mécanique, il y en a qui sont en première année post-bac, d’autres en troisième année énergie. Il y en a même qui viennent de l’Esta donc on ne se serait jamais croisé », liste Gregoire, membre de l’équipe. En mélangeant les spécialités et les connaissances de chacun, l’équipe a dû se pencher sur le projet proposé par l’entreprise Pôle véhicule du futur. Le sujet inscrit sur leur feuille de route : Véhicule familial low-cost produit en France.
« On voulait réfléchir pour concevoir un véhicule familial qui soit dans un budget entre 15 000 et 25 000 euros », développe Ludovic Party, directeur filière et excellence opérationnelle au pôle véhicule du futur. Depuis lundi et jusqu’au rendu final vendredi, de 13h30 à 18h30, les dix étudiants cherchent des solutions. « Ça fait de bonnes journées parce que justement, on les passe à se creuser la tête », témoigne Gregoire.
Imaginer et concevoir des solutions
« Au début, c’est compliqué, mais une fois que l’on s’est réparti les tâches ça a été », se souvient Célia, étudiante ingénieur. L’étudiante fait défiler sur son ordinateur le journal de bord de l’équipe. Chaque jour, ils doivent écrire un résumé de leurs avancées de la journée. Au jour un, l’équipe a pris connaissance du sujet avant de pouvoir échanger sur les attentes avec le porteur de projet. Pour commencer, les étudiants ont décidé de partir du strict minimum, une carcasse de voiture, pour ensuite venir ajouter des éléments essentiels comme la sécurité. L’objectif ? Éviter les surcoûts tout en gardant l’esprit familial de la voiture.
Le deuxième jour, les étudiants ont commencé à faire vivre leur projet en le matérialisant grâce à des legos. Un FabLab, installé dans le gymnase de l’Axone, permet aux étudiants d’avoir accès aux matériaux nécessaires pour la construction de leur prototype et maquette. « Ça nous a pas mal aidé à se projeter et à avoir une idée des échelles », observe Grégoire en manipulant les différentes parties de la voiture taille réduite.
Des feuilles, des dessins de voiture, des prises de notes jonchent leur table, devenue leur quartier général. « Hier, on a fait un ensemble des charges, en séparant les différents éléments de la voiture », apprend Grégoire. Sur le côté de la table, un panneau affiche une liste est écrite : architecture du véhicule, matériaux, motorisation, système de freinage, sécurité, interface. Sur chacun des points est indiqué le nom de la personne missionnée.
Un double enjeu pour les porteurs de projets
Leur mission de ce jeudi ? Se pencher sur le design de la voiture. « On nous a fait remarquer hier qu’il manquait des éléments de finition à l’intérieur de la voiture », souligne Célia. La voiture ne doit pas seulement être fonctionnelle mais aussi attirer les acheteurs. « On doit aussi préparer notre pitch pour demain parce que demain, c’est la présentation officielle », précise l’étudiante.
Durant l’aventure, les étudiants sont guidés par Ludovic Party (lire notre article). Cela fait plusieurs années que l’entreprise participe à ce rendez-vous annuel. Pour eux, l’enjeu est double :« Ça nous permet de pouvoir montrer le projet à des industriels et savoir si cela pourrait les intéresser. » Ce qui intéresse le directeur est également la vision de ces jeunes ingénieurs. Dans quelques années, se seront ont les acheteurs des véhicules familiaux et les faire travailler sur le sujets c’est comprendre les critères importants pour eux. Mais le Crunch Time est aussi l’occasion de faire découvrir les métiers de l’automobile aux futurs ingénieurs.