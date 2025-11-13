PUB

Belfort – Montbéliard : le Crunch Time poursuit son internationalisation

Le Crunch Time se déroule du 4 au 8 mars à l'Axone. | ©Le Trois – E.C.
Le Crunch Time réunit chaque environ 1500 étudiants à l'Axone pour travailler sur des projets d'innovation. La prochaine édition est prévue du 16 au 20 mars 2026. | © archives Le Trois - T.Q.

L’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard lance un partenariat autour du Crunch Time, avec des établissements belge, suédois et des Pays-Bas. Un partenariat de trois ans, financé par le fonds européen Erasmus + .

Le Crunch Time a été lancé voici dix ans par l’UTBM (Université de technologie de Belfort-Montbéliard). Cet événement consiste à réunir à l’Axone à Montbéliard pendant cinq jours environ 1500 étudiants de l’UTBM, afin qu’ils travaillent sur des projets d’innovation proposés par des entreprises, le plus souvent du nord Franche-Comté, mais aussi des groupes comme Décathlon ou Loréal. 160 sujets leur sont ainsi proposés à chaque édition. Le concept est en soit une innovation : une innovation non pas technologique, mais pédagogique. « L’innovation ne s’apprend pas en salle de cours. On apprend à innover par la pratique », explique Franck Gechter, directeur des relations internationales à l’UTBM.

Ce jeudi 12 et ce vendredi 13 novembre, l’UTBM accueille au Crunch Lab des représentants de la Haute École Louvain en Hainaut (Belgique), de la Dalarna University (Suède), et de la Windesheim University (Pays-Bas). En effet, l’UTBM a décroché un financement de 400 000 € (la somme maximale à laquelle il était possible de prétendre) du fonds Feder + (projet UPSIDED, pour Unique Pedagogies Stimulating Innovation, Disruption, and Entrepreneurial Development), afin non seulement d’échanger sur la démarche Crunch Time, mais aussi afin de réfléchir sur la façon dont il pourrait évoluer. La première phase du projet consistera à analyser ce que chacun des quatre partenaires a mis en place en matière d’innovation, puis de voir, au-delà de ces quatre partenaires, ce qui se fait à travers le monde.

Ensuite, il s’agira de retenir les meilleurs outils mis en place pour définir une nouvelle feuille de route et proposer une nouvelle boîte à outils qui sera ensuite proposée à travers l’Europe. Autrement dit, si le Crunch Time sert d’exemple et de point de départ, il se nourrira des réflexions de ce groupe de travail pour imaginer ce que seront ses propres évolutions. De même, chacun des partenaires utilisera cette boîte à outils pour adapter le concept à son propre contexte.

Interdisciplinarité renforcée

Le Crunch Time permet à ce jour l’interdisciplinarité au sein de l’UTBM et réunit toutes les promotions, depuis la première jusqu’à la dernière année. L’internationalisation permet d’y ajouter le mélange des cultures, des méthodes de travail, d’offrir d’autres capacités avec le renfort d’autres universités. Elle permettra aussi de renforcer l’interdisciplinarité, avec l’apport de nouvelles disciplines des universités partenaires, comme la chimie, le médical ou encore les sciences humaines). Le fil conducteur sera la transition environnementale et numérique.
Ce partenariat constitue une nouvelle étape de l’internationalisation du Crunch Time. Des étudiants de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (Suisse) ou de l’université de Lomé (Togo) participent déjà au Crunch Time. Au-delà, l’UTBM entretien des liens avec 250 partenaires internationaux.

