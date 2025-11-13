Belfort – Montbéliard : le Crunch Time poursuit son internationalisation

Le Crunch Time a été lancé voici dix ans par l’UTBM (Université de technologie de Belfort-Montbéliard). Cet événement consiste à réunir à l’Axone à Montbéliard pendant cinq jours environ 1500 étudiants de l’UTBM, afin qu’ils travaillent sur des projets d’innovation proposés par des entreprises, le plus souvent du nord Franche-Comté, mais aussi des groupes comme Décathlon ou Loréal. 160 sujets leur sont ainsi proposés à chaque édition. Le concept est en soit une innovation : une innovation non pas technologique, mais pédagogique. « L’innovation ne s’apprend pas en salle de cours. On apprend à innover par la pratique », explique Franck Gechter, directeur des relations internationales à l’UTBM.

Ce jeudi 12 et ce vendredi 13 novembre, l’UTBM accueille au Crunch Lab des représentants de la Haute École Louvain en Hainaut (Belgique), de la Dalarna University (Suède), et de la Windesheim University (Pays-Bas). En effet, l’UTBM a décroché un financement de 400 000 € (la somme maximale à laquelle il était possible de prétendre) du fonds Feder + (projet UPSIDED, pour Unique Pedagogies Stimulating Innovation, Disruption, and Entrepreneurial Development), afin non seulement d’échanger sur la démarche Crunch Time, mais aussi afin de réfléchir sur la façon dont il pourrait évoluer. La première phase du projet consistera à analyser ce que chacun des quatre partenaires a mis en place en matière d’innovation, puis de voir, au-delà de ces quatre partenaires, ce qui se fait à travers le monde.

Ensuite, il s’agira de retenir les meilleurs outils mis en place pour définir une nouvelle feuille de route et proposer une nouvelle boîte à outils qui sera ensuite proposée à travers l’Europe. Autrement dit, si le Crunch Time sert d’exemple et de point de départ, il se nourrira des réflexions de ce groupe de travail pour imaginer ce que seront ses propres évolutions. De même, chacun des partenaires utilisera cette boîte à outils pour adapter le concept à son propre contexte.