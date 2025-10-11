Pompiers : état des lieux rassurant, mais de nouveaux risques à prendre en compte

Ces constats rassurants n’empêchent pas de pointer des enjeux pour les années à venir pour faire face à de nouveaux risques ou pour améliorer la protection des populations

Plusieurs enjeux ont ainsi été identifiés dans le rapport. A commencer par la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée, en raison des obligations professionnelle. Si le nombre de volontaires dans le Territoire de Belfort est supérieur à la moyenne nationale, leur capacité à intervenir durant la journée est en dessous des besoins : les centres de secours sont rarement en capacité de mobiliser plus de deux volontaires, alors que l’effectif minimum pour un VSAV (véhicule de secours à victime) est de trois pompiers.

Le colonel Stéphane Berrez appelle de ses vœux le développement de conventions avec les employeurs, afin de libérer les pompiers volontaires en cas d’alerte pendant les heures de travail. Aujourd’hui, 23 conventions ont été signées, pour 30 sapeurs-pompiers volontaires, par exemple avec la commune de Grandvillars, le conseil départemental du Territoire de Belfort ou Veolia) ) ou pour autoriser des retards le matin en cas d’intervention de nuit. Autre piste : élaborer un dispositif de secteurs opérationnels, qui permette de mutualiser les pompiers volontaires en journée. Par exemple, quand un centre dispose de deux pompiers volontaires et le centre voisin d’un volontaire : l’effectif de chaque centre est insuffisant, alors que la réunion des deux est suffisante pour un équipage de VSAV (véhicule de secours à victime).

Outre les risques habituels, des « risques complexes » ont été identifiés. Par exemple les risques technologiques, avec cinquante installations soumises à autorisation et un site Seveso. Ou encore les « risques aquatiques », avec 84 communes concernées par le risque d’inondation. Le rapport souligne également la multiplication des risques climatiques : épisodes d’orages, vents, neige-verglas et canicules. Le risque de tremblement de terre est qualifié de « modéré », mais les tremblements de terre de faible intensité de 2021–2023 incitent à la vigilance. Ces risques sont des cas typiques où les renforts des centres départementaux voisins seraient sollicités.