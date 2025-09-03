Belfort : Veolia facilite l’engagement de ses salariés pompiers volontaires

Le 21 août, Veolia et le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90) ont signé une convention facilitant l’engagement comme pompier volontaire et vie professionnelle. Le cadre de cette convention concerne notamment l’engagement de Jordan Vessyere, pompier volontaire à Beaucourt.

Cette convention permet au pompier de bénéficier jusqu’à 10 jours par an sur le temps de travail pour les missions opérationnelles et les formations. Il dispose aussi d’une autorisation de retard sur la prise de poste, dans le cadre d’interventions d’urgence et une reconnaissance des compétences comme sauveteur-secouriste, au sein de l’entreprise, détaille le Sdis 90 dans un communiqué.