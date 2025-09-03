Belfort : Veolia facilite l’engagement de ses salariés pompiers volontaires

Le 21 août, Veolia et le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90) ont signé une convention facilitant l’engagement comme pompier volontaire et vie professionnelle. Le cadre de cette convention concerne notamment l’engagement de Jordan Vessyere, pompier volontaire à Beaucourt.
Cette convention permet au pompier de bénéficier jusqu’à 10 jours par an sur le temps de travail pour les missions opérationnelles et les formations. Il dispose aussi d’une autorisation de retard sur la prise de poste, dans le cadre d’interventions d’urgence et une reconnaissance des compétences comme sauveteur-secouriste, au sein de l’entreprise, détaille le Sdis 90 dans un communiqué.
L'importance de l'engagement des entreprises
« Grâce à ce type de partenariat, nous augmentons non seulement nos capacités d’interventions sur notre département, mais nous augmentons notre capacité à intervenir vite. Que ce soit sur du secours à victime, qui représente 80% des interventions, sur un incendie ou toute autre sinistre, chaque minute est précieuse », salue Pascal Grosjean, vice-président du conseil d’administration du Sdis 90. Les pompiers de rappeler : « Cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien aux sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent 80% des effectifs et assurent jusqu’à 80% des interventions en milieu rural. »
Pour les pompiers, ce partenariat « illustre l’importance de l’engagement des entreprises dans le soutien au volontariat des sapeurs-pompiers, contribuant ainsi à la pérennité d’un service de secours de proximité efficace et réactif ». Au mois de mai, le conseil départemental du Territoire de Belfort avait signé une convention semblable (lire notre article).