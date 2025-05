Belfort : comment le Département met à disposition ses pompiers volontaires

Une convention de mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires a été signée entre le conseil départemental du Territoire de Belfort et le Sdis 90, lundi 19 mai. Elle définit les conditions et modalités d’absence des agents du Département pompiers volontaires, pour qu’ils assurent des missions de sécurité civile ou qu’ils suivent des formations.

« Cela fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises, considère Florian Bouquet, président Les Républicains (LR) du conseil départemental. Il est important que l’employeur crée les conditions favorables pour leur permettre de se libérer en journée, afin de prêter main-forte aux collègues professionnels en caserne. »

Selon les chiffres avancés par le président, les deux tiers des interventions se produisent en journée, soit vingt entre 8h et 20h et dix entre 20h et 8h. Une réalité qui, inévitablement, chevauche la vie professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires. La convention prévoit des autorisations spéciales d’absence pour les agents départementaux. Ils pourront s’absenter sur autorisation préalable de leur responsable, uniquement pour des situations exceptionnelles nécessitant des renforts immédiats. La convention autorise aussi des absences pour formation, dans la limite de cinquante heures par an et par agent.