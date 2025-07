Colonel Berrez : « Le recrutement et la fidélisation des pompiers est un défi de taille »

Vous avez raison, cet enjeu est extrêmement important. Comme je viens de l’indiquer, la complémentarité entre professionnels et volontaire est la base de notre modèle de sécurité civile et il hautement important de travailler à le faire perdurer. C’est d’ailleurs un des axes du projet d’établissement qui a été élaboré pour la période 2024-2028.

Nous travaillons déjà à sensibiliser les employeurs pour qu’ils puissent mettre à disposition, en cas de besoin et dans la mesure du possible, leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons déjà des partenariats existants et nous travaillons actuellement à les mettre à jour et à faire connaitre ce dispositif.

Notre ambition est de nouer de nouveaux avec les entreprises, les collectivités locales et les chambres consulaires. Nous aurons l’occasion prochainement de rencontrer ces différents partenaires en nous appuyant sur le témoignage d’un chef d’entreprise qui a été sauvé par deux de ses employés sapeurs-pompiers volontaires (voir vidéo ci-dessous).