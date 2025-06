4 choses que vous ignorez sur les pompiers de Belfort qui fêtent leurs 200 ans

Pendant la guerre de 1870-1871, Belfort subit un siège des troupes prussiennes pendant 103 jours, du 4 novembre 1870 au 13 février 1871. La ville est défendue par le colonel Denfert-Rochereau. « Le rôle des pompiers y est extrêmement important pour éviter que les débuts d’incendie déclenchés par les bombardements prussiens ne se propagent dans toute la ville, écrit Jean-Christophe Tamborini. Des piquets de garde sont installés en vieille ville et sur les tours de l’église Saint-Christophe pour surveiller le départ de feux. » Des incendies destructeurs auront quand même lieu. Le capitaine de la compagnie sera promu chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. « Reconnaissant la valeur et le courage des sapeurs-pompiers belfortains, le colonel Denfert-Rochereau a décidé que le corps de Belfort serait considéré comme faisant partie de l’armée et que son drapeau aurait droit aux honneurs militaires, indique le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90). Ce drapeau fut remis au Corps des sapeurs-pompiers de Belfort en 1873, par le Maréchal de Mac-Mahon, président de la République. »

Pendant la Grande Guerre, le corps fait face aux attaques aériennes, alors que le front à quelques dizaines de kilomètres. On recence, selon Jean-Christophe Tamborini, 41 impacts d’obus de gros calibres et 600 points de chute de bombes aériennes. Pour sa conduite exemplaire, le corps a fait l’objet d’une lettre de félicitations du ministre de la Guerre. En plus de faits de résistance (lire ci-dessous), le corps s’illustre également lors de la seconde Guerre mondiale, notamment en mai, juillet et août 1944, alors que Belfort subit des bombardements alliés. « Reconnaissant de l’aide apportée à la Première Armée française, le Général de Lattre de Tassigny a décidé que le corps des sapeurs-pompiers de Belfort serait considéré comme ayant fait partie de la Première Armée française et aurait droit au port de l’insigne « Rhin et Danube » », précise le Sdis 90. « À chaque moment historique, les sapeurs-pompiers de Belfort se sont engagés plus que la base de leur action le demandait », souligne le lieutenant Tassetti, rappelant des actions individuelles (résistance) ou collectives. « Le corps des sapeurs-pompiers s’est toujours distingué par son courage et son dévouement, aux prix de la mort de certains de nos collègues », observe le capitaine Olivier Vasseur, chef des unités opérationnelles de l’agglomération de Belfort. « Ces honneurs militaires » résonnent toujours aujourd’hui, confie Frédéric Parent.