6 interventions qui ont marqué l’histoire des pompiers de Belfort

Les sept bus à hydrogène du réseau Optymo, réceptionnés quelques mois auparavant, ont été détruits par les flammes (lire notre article). 60 pompiers et 25 véhicules des sapeurs-pompiers du Sdis 90 ont été engagés au plus fort de l’opération, au dépôt des bus de la régie des transports du Territoire de Belfort (RTTB), à Danjoutin. L’une des premières interventions de ce type en France, alors que le département est pilote sur la question. Une intervention qui illustre les nouveaux risques auxquels font face les sapeurs-pompiers. « L’hydrogène ne nous a pas posé de problème », replace le lieutenant Christophe Sonnet, sapeur-pompier professionnel à Belfort-Sud (caserne de Danjoutin), chef de la cellule risques chimiques. Le système de dégazage des réservoirs a parfaitement fonctionné. Le risque d’explosion n’est pas plus important que sur le GPL, rassure-t-il. L’hydrogène, léger et volatil, s’est rapidement échappé, écartant vite le risque d’explosion. « Ce qui nous pose le plus de problème, dans les énergies alternatives, ce sont les batteries », replace l’officier. Et dans un bus à hydrogène, même si l’électricité est fabriquée grâce à une pile à combustible transformant l’hydrogène, il y a une batterie « tampon », qui permet de faciliter le démarrage du moteur et de gérer les appels de puissance. Le refroidissement est extrêmement long. On n’arrête pas comme ça l’emballement thermique. Et le fait que les batteries soient parfaitement étanches n’aident pas à refroidir le système. Même quand la batterie est immergée, on peut attendre entre 24 et 48 heures pour arrêter la réaction en chaine. Ces batteries génèrent d’importants dégagements toxiques, que l’on retrouve aussi dans les eaux d’extinction, qu’il faut gérer. Heureusement, le site disposait d’un système de rétention d’eau. « Ces nouveaux risques sont de plus en plus présents », explique Christophe Sonnet. Et les habitations ne sont pas exclues : des incendies se déclarent à cause de batterie de trottinettes, de vélo ou d’automobiles. Aujourd’hui, les pompiers doivent se spécialiser de plus en plus pour affronter des sinistres impliquant des réponses opérationnelles à chaque fois particulières.