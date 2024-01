Pays de Montbéliard : les radars urbains verbaliseront dès le 29 janvier

Après le Territoire de Belfort (lire ici), c’est au tour du pays de Montbéliard de rendre opérationnel son dispositif de radars urbains. À partir du 29 janvier, 25 radars urbains seront opérationnels dans le pays de Montbéliard. Ces radars sont des dispositifs de petite taille, de couleur blanche installés sur un mât surplombant la chaussée. Ils sont signalés entre vingt et cinquante mètres en amont, par un panneau plus petit, adapté au mobilier urbain. Ce dispositif peut sanctionner un excès de vitesse ainsi qu’un franchissement de feu rouge, remplaçant ainsi les radars automatiques et les radars feu rouge . « À l’instar des autres radars fixes, le radar urbain est signalé en amont de l’appareil par un panneau plus petit », détaille la préfecture du Doubs.

En 2022, en phase d’expérimentation, sur les 14 communes équipées de radars urbains 26 accidents faisant 3 tués et 37 blessés, avec « dans 26% des cas » la vitesse comme principal facture d’accident, communique encore la préfecture.