Territoire de Belfort : les nouveaux radars urbains verbalisent dès le 16 janvier

Depuis deux ans, dix-neuf radars de type ETU (Équipement de terrain urbain) ont été installés dans le Territoire de Belfort. Ces radars sont des dispositifs de petite taille, de couleur blanche installés sur un mât surplombant la chaussée. Ils sont signalés entre vingt et cinquante mètres en amont, par un panneau plus petit, adapté au mobilier urbain. Ce dispositif peut sanctionner un excès de vitesse ainsi qu’un franchissement de feu rouge, remplaçant ainsi les radars automatiques et les radars feu rouge. La villfot e de Belren accueille notamment sept ; ils sont situés boulevard Kennedy, faubourg de Montbéliard, faubourg des Ancêtres, rue de Bavilliers, avenue Général-Leclerc, avenue de la Laurencie et avenue d’Altkirch. Dans le Territoire de Belfort, les ETU sont installés dans les communes suivantes : Saint-Germain-le-Chatelet, Bavilliers, Valdoie, Denney, Lachapelle-sous-Rougemont, Meroux-Moval et Essert.

Avec cet équipement urbain, le département participe à une expérimentation. Depuis leur installation, ces radars n’avaient pour autre objectif que d’influencer les automobilistes à respecter les limites de vitesse. Ils ne verbalisaient pas. Selon le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, “l’expérimentation a révélé une réduction des vitesses à la vue des radars”, se réjouit-il. “Ils font peur aux usagers”, complète le représentant de l’État.

À partir du mardi 16 janvier, la deuxième phase de cette expérimentation débutera pour une durée de trois mois. Cinq des dix-neufs radars seront actifs et pourront verbaliser les conducteurs, sans que la préfecture n’indique lesquels sont concernés. Quatre ETU sanctionneront les excès de vitesse et le dernier le franchissement de feu rouge. “Le but n’est pas de faire rentrer de l’argent dans les caisses, mais de protéger les automobilistes”, soutient Raphaël Sodini. Et de rassurer : “Le but n’est pas de prendre les automobilistes par surprise. Tout est fait en totale transparence”.

Les autorités rappellent que, en 2022, 1 039 personnes ont été tuées sur la route en France. Un tiers des décès ont lieu en agglomération. La vitesse est responsable à 27 % des ces accidents en agglomération ajoute le communiqué de presse.