Où habitent les 48 000 travailleurs frontaliers de Bourgogne-Franche-Comté ?

Selon l’office fédéral de la statistique suisse, 47 900 actifs résidant en Bourgogne-Franche-Comté travaillent en Suisse, soit 3 % de la population active régionale (2021). Leur nombre a cru de 50 % entre 2010 et 2021. Le marché du travail suisse est dynamique, dopé par des rémunérations attractives, favorisées d’autant plus par « l’appréciation du franc suisse face à l’euro, + 20 % entre 2010 et 2021 », indique un bulletin de l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de Bourgogne-Franche-Comté, de novembre 2024. Le coût de la vie français, plus modéré qu’en Suisse, renforce ces rémunérations attractives. « Revers de la médaille », note l’Insee, « des déplacements de plus en plus longs ».