Emmanuel Viellard veut des zones franches à la frontière pour améliorer la compétitivité des entreprises

« Nous ne sommes pas contre l’idée d’avoir la liberté de travailler au-delà de la frontière », replace, de suite, le patron de Lisi. Mais il veut « rétablir l’équilibre » et alerter. En citant le premier problème : l’assurance chômage. Quand un travailleur frontalier perd son emploi, il est pris en charge par son pays de résidence. Or, les cotisations ont été perçues par le pays où il travaillait. Pour compenser ce manque de cotisation, les pays remboursent une partie de ces cotisations convient le Medef. Qui annonce ensuite la couleur : trois mois sont remboursés par la Suisse quand le travailleur frontalier a travaillé moins de 12 mois et cinq mois s’il a travaillé plus de 12 mois dans les 24 derniers mois. « Dans les faits, la durée d’indemnisation des frontaliers dépasse en moyenne largement les 5 mois d’indemnisation remboursés par les pays employeurs », s’étonne le Medef, qui a estimé le surcoût. Selon ses calculs, cela s’élève à 775 millions d’euros en 2023, pour 75 000 bénéficiaires, et à 800 millions d’euros, en moyenne, par an, ces dernières années, avec des « pics » observés pendant le covid-19. Ce qui fait dire à Emmanuel Viellard : « Les cotisations versées par les entreprises françaises ne doivent pas servir aux prestations des frontaliers. » D’ajouter, las : « Je me fais « piller » [les talents] et en plus je paie les prestations. »

Le Medef rappelle également que les charges représentent 10 à 15 % du salaire brut, en Suisse, contre 23 % en France. Le syndicat propose un régime dérogatoire, avec un dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales, dans certaines zones. Le Medef appelle à la création « de zones franches », explique Emmanuel Viellard, le long de la frontière, afin de permettre aux entreprises de proposer des salaires plus élevés. Ces zones peuvent cibler certaines activités, stratégiques, ou marquées par la concurrence ou par des métiers en tension. « L’État s’octroie des régimes dérogatoires », indique-t-il. Il l’attend aussi pour le privé. Pour financer ces exonérations, le Medef propose de s’appuyer sur les économies réalisées sur les révisions de l’assurance chômage des frontaliers, exposées précédemment.