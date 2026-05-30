Moustiques tigres : l’Agence régionale de santé prévient sa propagation

Il est présent dans le Territoire de Belfort depuis 2023, dans le Doubs depuis 2020 et en Haute-Saône depuis 2024 (lire notre article). Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance prioritaire par les autorités sanitaires et leurs partenaires. Notamment lors de sa période d’activité qui s’étend du 1er mai au 30 novembre.
« L’objectif de cette surveillance renforcée est double : ralentir la progression du moustique-tigre et limiter les risques de transmission des arbovirus dont il peut être le vecteur », fait savoir l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. En cas de piqûre, le moustique tigre peut transmettre le virus de la dengue, du chikungunya ou du zika.
Détecter sa présence
L’ARS participe à cette mission de surveillance. Elle a pour mission de mettre en place un réseau de pièges-pondoirs, principalement dans les unités urbaines les plus peuplées. Permettant ainsi de suivre la progression de l’insecte. L’agence intervient également lorsqu’un cas de dengue, du chikungunya ou du zika est déclaré. Grâce à une enquête, elle devra déterminer si le malade a été infecté par un moustique tigre. Confirmant ainsi la présence de l’insecte dans la zone. À noter que l’année 2025 a été marquée par un nombre important de cas de chikungunya : 81 foyers de transmission locale et plus de 800 cas autochtones identifiés en métropole.
Via ces dispositifs, l’ARS a recensé plus de 200 communes colonisées en Bourgogne-Franche-Comté en 2025. En 2021, ces communes étaient au nombre de 27. Cela « témoigne de la progression rapide du moustique tigre ces dernières années », déplore l’ARS.
Les bons réflexes
Le reconnaître : Il fait moins d’un centimètre, est noir avec des taches blanches sur le corps et des pattes, a une ligne blanche sur le thorax
Le signaler : En cas d’apparition d’un moustique tigre à proximité, il est essentiel de le faire savoir sur cette plateforme https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
Éviter sa propagation : ne pas laisser de l’eau stagnante dehors. Les larves de moustiques tigres se développent dans l’eau.
Se protéger : faire attention aux piqures de moustiques et se rendre chez un médecin en cas de symptômes (fièvre, douleurs musculaires et/ou articulaires, maux de tête, éruption cutanée)