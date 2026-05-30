Moustiques tigres : l’Agence régionale de santé prévient sa propagation

Il est présent dans le Territoire de Belfort depuis 2023, dans le Doubs depuis 2020 et en Haute-Saône depuis 2024 (lire notre article). Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance prioritaire par les autorités sanitaires et leurs partenaires. Notamment lors de sa période d’activité qui s’étend du 1er mai au 30 novembre.

« L’objectif de cette surveillance renforcée est double : ralentir la progression du moustique-tigre et limiter les risques de transmission des arbovirus dont il peut être le vecteur », fait savoir l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. En cas de piqûre, le moustique tigre peut transmettre le virus de la dengue, du chikungunya ou du zika.