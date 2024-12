Le moustique-tigre s’installe dans le nord Franche-Comté

Ce lundi 16 décembre, l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté organisait pour la première fois une formation de lutte contre le moustique-tigre dans le nord Franche-Comté. Une première étape d’un cycle de formations, d’actions et de sensibilisation pour la population. Elle a réunit 25 élus et techniciens de collectivités de l’aire urbaine. Si cette formation a eu lieu, c’est parce que le moustique-tigre est présent dans le nord Franche-Comté, depuis 2023. Une information donnée à la presse dans une conférence il y a près de deux mois. Les premiers signes de sa présence ont été détecté il y a tout juste un an.

Pourquoi former ? Pour limiter les nuisances et les risques. Car ce moustique apporte son lot de maladies : dengue, chikungunya, zika. Installé depuis de nombreuses années dans l’Océan Indien et les Antilles (épidémie de dengue prolongée en Guadeloupe et Martinique), le moustique-tigre s’est implanté de manière significative et continue en métropole à compter du début des années 2000.

En Bougogne-Franche-Comté, il est implanté dans sept des huit départements. Seule la Haute-Saône semble épargnée. Il est présent en Saône-et-Loire depuis 2014, en Côte-d’Or et dans la Nièvre depuis 2018, dans le Doubs et le Jura depuis 2020, dans le Territoire de Belfort et dans l’Yonne depuis 2023.

À l’échelle de la région, en 2023, le nombre de communes colonisées a plus que doublé dans la région, passant de moins de 60 à près de 125. En 2023, 49 cas importés d’arboviroses (maladie virale transmise la piqure) ont été signalés en Bourgogne-Franche-Comté. Cela a donné lieu à 67 prospections entomologiques, qui ont conduit à 12 traitements. Un bilan intermédiaire fait déjà état de près de 70 cas d’arboviroses déclarés dans la région entre décembre 2023 et mi-avril 2024.

Dans le nord Franche-Comté, le moustique tigre a été détecté sur deux communes déjà : à Novillars et à Mandeure, détaillait l’ARS lors d’un point presse. Comment le sait-on ? 26 pièges pondoirs ont été mis en place dans le nord Franche-Comté. Ils sont vérifiés tous les mois. En 2024, il n’y a pas eu d’alerte spécifique. Mis à part à Exincourt, une seule fois.