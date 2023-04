Montbéliard :  après trois mois de contestation, les opposants à la réforme des retraites veulent continuer

Alors que les manifestants belfortains ont défilé sous la pluie, les montbéliardais ont profité d’un ciel ensoleillé tout l’après-midi. Lors de cette nouvelle journée d’action jeudi 13 avril, 1 500 personnes ont été recensées par les forces de l’ordre et les syndicats à Montbéliard. À Belfort, ce jeudi matin, ils étaient 1 000. Soit une nette baisse comparée à la semaine précédente (lire notre article). Pour autant, les syndicats et les manifestants ne sont pas inquiets. Adil Bourouis, délégué syndical de la CFTC, explique : « Nous sommes dans une période de vacances scolaires. Le temps n’était pas au rendez-vous jusqu’ici ce qui a peut-être démotivé les troupes. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que cela fait plus de trois mois et demi que des gens descendent dans la rue chaque semaine. Des gens qui restent motivés même si pour certains, cela commence à peser très lourdement financièrement. Certains ont été obligés de lâcher.» Même constat de la CGT. Aurore Boussard, déléguée syndicale expose : « Depuis le début, les gens se relaient pour réussir à faire tenir le mouvement. Il y a des fluctuations au niveau du monde mais un noyau dur suit depuis plusieurs semaines. Les gens viennent une fois sur deux,posent une demi-journée. Ils trouvent des parades pour continuer à venir.»

Le 14 avril, le conseil constitutionnel doit rendre sa décision concernant la conformité de la réforme des retraites, notamment sur la question du recours à l’article 49.3 pour faire passer la réforme. Les syndicats, au sein du cortège montbéliardais, sont divisés sur l’issue. « Mais évidemment que ça va prendre. Le gouvernement a fait des conneries, il faut que ce soit reconnu ! », assure Eric Peultier, délégué syndical Force ouvrière. « Il y a toujours de l’espoir quand on sait à quel point la rue est mobilisée. On ne sait jamais ! », ponctue Aurore Boussard. Quant à Bruno Lemerle, de la CGT Retraités, il n’y croit pas. « Nous n’attendons pas grand-chose du conseil constitutionnel. On vous appelle à continuer la mobilisation », a-t-il ponctué en fin de manifestation. FSU, CFDT, CGT, FO, CFTC, tous les syndicats rencontrés lors de la manifestation sont déterminés à faire durer la mobilisation dans les semaines à venir, en accord avec ce qui sera décidé au national. L’intersyndicale locale se réunira lundi prochain pour décider de la suite.

« Mais si rien ne passe au niveau du conseil constitutionnel et si certaines personnes vont dans les extrêmes, il ne faudra pas rendre responsables les syndicats. Ce sera la faute de Macron et c’est tout », relève gravement Adil Bourouis, de la CFTC. « Dans tous les cas, nous continuerons à nous battre », éclaire Aurore Boussard, de la CGT. « Peut-être qu’à ce moment-là, certains poseront les outils dans les usines. Avec l’intersyndicale, on sera là pour suivre.»