Mandeure : un homme reconnaît avoir égorgé un voisin bruyant

“D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agit d’un différend de voisinage récurrent qui s’est terminé de manière tragique”, relève le procureur Paul-Edouard Lallois. “Non seulement il reconnaît avoir donné la mort, mais il semble pratiquement soulagé d’avoir tué son voisin”, souligne-t-il. Le magistrat a annoncé qu’à l’issue de la garde à vue du suspect vendredi, le parquet de Montbéliard ouvrira une information judiciaire du chef d’assassinat, retenant la préméditation, et requerra le placement en détention provisoire du trentenaire.

Mercredi vers 23 heures, les gendarmes ont découvert la victime, un homme de 54 ans, gisant dans une mare de sang sur le sol de son appartement de Mandeure. Il présentait “une plaie importante au niveau de la gorge, il s’est vidé de son sang”, selon le magistrat. Un habitant de l’immeuble, qui avait donné l’alerte, a transmis une description précise de l’auteur présumé, domicilié à l’étage supérieur, qui avait fuit. Les militaires l’ont interpellé dans la foulée.

“Ses vêtements étaient imbibés de sang et il a immédiatement avoué qu’il venait +d’égorger son voisin+”, note M. Lallois. “Il avait plusieurs couteaux sur lui, dont une lame de couteau de cuisine, tachée de sang, qui était l’arme du crime”. “Non seulement il reconnaît avoir donné la mort, mais il semble pratiquement soulagé d’avoir tué son voisin”, souligne-t-il.

Le trentenaire, sans antécédents judiciaires et qui ne travaillait pas, vivait avec sa mère dont il s’occupait. Il a expliqué aux enquêteurs que des nuisances sonores ont démarré à l’arrivée de son voisin du dessous, à l’été 2023. Il reprochait notamment à cette personne sous tutelle de “mettre de la musique très fort” et de “recevoir des gens pas fréquentables”. Une première altercation avait eu lieu entre les deux hommes : l’occupant du premier avait donné un coup de poing à celui du rez-de-chaussée, qui avait déposé plainte. Mercredi, le premier venait de recevoir sa convocation pour être entendu à la gendarmerie sur ces faits. Cette convocation l’avait “agacé” et après avoir aidé sa mère à se coucher le soir, il s’était rendu dans l’appartement de son voisin “avec la volonté de le tuer”, précise le procureur.