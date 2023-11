Luxeuil-les-Bains : l’activité autour de la base aérienne sera plus dense

L’exercice biannuel Basex 2023-2 se déroule à la BA 116 « Lieutenant-colonel Tony-Papin » de Luxeuil-Saint-Sauveur, indique le commandement de la base aérienne, dans un communiqué de presse. « L’exercice permet à l’ensemble des bases aériennes, détachements air et éléments air rattachés de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) d’améliorer leurs capacités de réaction face à tout évènement anormal ainsi que d’entrainer le personnel civil et militaire à la gestion de crise », indique le document.