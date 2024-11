Finances : l’université de Franche-Comté prise à la gorge

Le 21 novembre, les présidents et présidentes d’université ont alerté le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche « sur la situation intenable », « conséquence des mesures nationales prises par l’État sans qu’elles ne soient compensées ». Pour l’université de Franche-Comté, ce sont 5 millions d’euros de charges supplémentaires qui ont été enregistrées depuis 2022, pour des mesures salariales, sans compensation de l’État. « Si le Gouvernement confirmait son intention d’augmenter le Compte d’Affectation Spéciale pension (CAS) et de créer un fonds de solidarité prélevé sur la subvention pour charges de service public (SCSP), c’est un nouveau surcoût estimé à presque 4 millions d’euros qu’il lui faudrait financer sur son budget 2025 », dénonce le communiqué de presse.