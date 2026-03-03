Les syndicats comme vecteur d’émancipation pour les femmes

Symboliquement, le place Corbis de Belfort va changer de nom et prendre celui d’une femme. Cette initiative intersyndicale aura lieu samedi 7 mars à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. La CFDT, CGT, FSU, Sud Éducation, les syndicats lycéens MNL et USL accompagnés des associations la Ligue des droits de l’homme, Amnesty International et le collectif Fiertés 90 se sont mis d’accord sur un nom : Chantal Henny. Depuis l’âge de 15 ans, elle a été syndicaliste sur le site belfortain d’Alstom. « Elle a eu des mandats comme déléguée du personnel, déléguée syndicale, représentante du personnel », liste Sabine Verdant de la CGT.

« Ce n’est pas souvent qu’avec les syndicats on est tous ensemble », ironise Sabine Verdant, avec un tee-shirt violet floqué : « Sorcières féministes sales connes ». Mais un sujet met d’accord l’ensemble des organismes : les droits des femmes. Elvire Celma, co-secrétaire départementale du SNES-FSU, le souligne : ces manifestations permettent de donner une autre image des syndicats. « On agit dans les administrations et les entreprises, mais aussi dans la société civile. »