Sur les traces de ma grand-mère Nicole Claverie, figure des droits des femmes à Belfort

Profitant de débuter un master de journalisme, je me suis donc lancée il y a deux ans dans des recherches sur la période active et militante de ma grand-mère. Je savais que tôt ou tard, mon parcours de recherches me ferait passer par Belfort. Et par un étonnant concours de circonstances, je me suis retrouvée en stage pour la fin de mes études dans le média local Le Trois. Profitant du réseau de mes collègues qui la connaissaient ou qui connaissaient des personnes qui l’avaient côtoyée, j’ai pu, peu à peu, dessiner l’entourage qui avait été le sien pendant une vingtaine d’années et découvrir, au fil de mes rencontres, le panorama de ses actions à Belfort.

Car si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sûrement les fruits de son travail. Le Centre d’informations sur les droits des femmes (CIDF), nouvellement nommé Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles, CIDFF) ; Solidarité Femmes (ex-SOS Femmes) ; Pluri’elles ; Femmes Actives (nouvellement Énergie emploi) ; Parenthèses à la violence… Aux côtés d’une dizaine d’autres femmes, Nicole Claverie a eu, tour à tour, un rôle de créatrice, de directrice, de présidente, d’informatrice ou encore de médiatrice familiale dans ces associations. Devenues aujourd’hui des institutions pour l’aide aux femmes et la défense de leurs droits, ces associations de l’époque continuent le travail initié il y a plus de quarante ans à Belfort. Seule Parenthèses à la violence a dû fermer en 2013.