Belfort : un mois d’événements autour des droits des femmes

Olympe de Gouges (1748-1793) : féministe et écrivaine, elle rédige un livre en 1791 « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », af- firmant l’égalité entre les femmes et les hommes. Engagée contre les injustices, elle est guillotinée en 1973.

Alexandra David-Néel (1868-1969) : Exploratrice, écrivaine et féministe, elle défend l’émancipation des femmes et l’accès à l’éducation. Première femme occidentale à entrer à Lhassa, cité interdite du Ti-bet, elle inspire par son indépendance et son audace.

Clara Zetkin (1857-1933) : Cette intellectuelle et militante allemande, engagée pour les droits des femmes, propose en 1910 de consacrer une date unique dans le monde à la cause des femmes. Elle est ainsi à l’origine de la journée internationale des droits des femmes.