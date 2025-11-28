PUB

Territoire de Belfort : 3 infos à connaître sur la violence faite aux femmes

512 cas de violences conjugales ont été enregistrés durant les dix premiers mois de 2025 dans le Territoire de Belfort.
512 cas de violences conjugales ont été enregistrés durant les dix premiers mois de 2025 dans le Territoire de Belfort. | illustration - Image par Victoria de Pixabay

A l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le mardi 25 novembre, les différents acteurs de ce domaine se sont réunis à la préfecture. Violences familiales et conjugales, prostitution, stratégie d’action y ont été évoqués.

Le comité départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales et familiales du Territoire de Belfort s’est réuni le mardi 25 novembre, journée internationale dédiée à cette thématique. Dans le Territoire de Belfort, ce comité réunit non seulement les autorités préfectorales et judiciaires, mais aussi l’ensemble des associations, collectivités et structures impliquées dans ce combat (CAF, Udaf, CIDFF, France Victimes, Solidarités femmes, etc.) : une trentaine de participants au total.

512 cas de violences familiales en 10 mois

Au 1er novembre, 1797 cas de violences ont été comptabilisés dans le Territoire de Belfort. Et parmi elles, on recense déjà 512 victimes de violences conjugales dans le Territoire de Belfort.
Les violences familiales comptabilisées de janvier à octobre s’élèvent à 689 ; 78% sont des violences faites aux femmes. Des chiffres importants sont cependant en-dessous de la réalité, car les plaintes dans le milieu conjugal ne sont pas systématiques : c’est un des axes de travail en matière de prévention.
156 cas de viols et violences sexuelles ont été enregistrés, dans 94% des cas sur des femmes.

3 axes de travail pour lutter contre les violences conjugales

Prévenir, agir, guérir : ce sont les trois axes de la lutte contre les violences conjugales. La prévention passe par l’apprentissage du respect mutuel et de l’égalité des sexes dès le plus jeune âge, à travers par exemple des actions de sensibilisation dans les écoles. Durant la dernière année scolaire, Solidarité Femmes a ainsi mené des actions de sensibilisation dans des collèges et lycées auprès de 3251 enfants, et le CEPF (centre d’éducation et de protection familiale) Simone-Veil auprès de 2310 enfants. Elle passe aussi par la formation, par exemple des personnels de santé, des acteurs sociaux, des avocats, au repérage et à la prise en charge des violences conjugales.
Agir, c’est protéger les victimes, y compris les enfants. Le choix porte désormais sur l’éviction de l’auteur des violences afin que les victimes puissent demeurer dans leur environnement naturel, via un placement sous contrôle judiciaire, l’interdiction de paraître au domicile conjugal. Mais il faut parfois en passer par la mise à l’abri immédiate des victimes, via des hébergements d’urgence concernant les victimes, des gardes-à-vue et des comparutions immédiates concernant les auteurs.
Guérir, passe par la prévention de la récidive en équilibrant sanction et prévention, et par l’accompagnement des victimes, afin qu’elles puissent se reconstruire (accompagnement social, médical, juridique).

Solidarité femmes agréé pour le portage des parcours de sortie de la prostitution

La prostitution est une violence faite aux femmes. Jusqu’alors, aucune structure dans le Territoire de Belfort n’était agréée pour accompagner des victimes de la prostitution. C’est chose faite depuis mardi : le préfet a signé l’agrément de Solidarité femmes en vue du portage des parcours de sortie de prostitution (PSP). Conduire un tel parcours ne s’improvise pas : il faut des compétences médicales, psychologiques, sociales, etc. pour assurer une prise en charge individualisée de publics parfois très vulnérables.
L’association « Le nid », reconnue d’utilité publique agissant en soutien aux personnes prostituées, a réalisé une « maraude virtuelle ». Cela consiste à explorer internet pour déceler des activités de prostitution. Elle a ainsi identifié 247 annonces à Belfort. Plus de 55% des profils ont été créés en 2024 et 2025 qui révèle une intensification récente de la publication des annonces, qui peut correspondre à une actualisation plus fréquente des profils ou à des remplacements d’annonces antérieures.

Le préfet du Territoire, Alain Charrier, a signé l'arrêté d'agrément de l'association Solidarité femmes pour le portage du dispositif Parcours de sortie de la prostitution (PSP).
Le préfet du Territoire, Alain Charrier, a signé l'arrêté d'agrément de l'association Solidarité femmes pour le portage du dispositif Parcours de sortie de la prostitution (PSP). A droite, Jacqueline Schmitt, vice-présidente de l'association. | © Le Trois P.-Y.R.

Nos derniers articles

Une affiche de Monoprix pour le Black Friday.

Ces entreprises du nord Franche-Comté disent non au Black Friday

Du 14 novembre jusqu'au 28 novembre, le Black Friday s'invite dans les boutiques des centres-villes. Pourtant, certaines entreprises du nord Franche-Comté ne participent pas à ces soldes pour des raisons écologiques ou économiques. L’Entreprise Delavelle, la Librairie du Chat Borgne et le fabricant Cristel en font partie.
L'Eurodéputé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, lors de la Conférence des présidents du Parlement européen, le 26 novembre 2025.

Vesoul : l’adolescent qui a enfariné Jordan Bardella relâché

Le lycéen de 17 ans placé en garde à vue mardi à Vesoul, pour avoir jeté de la farine sur le président du Rassemblement national et eurodéputé Jordan Bardella, a été libéré ce mercredi. Il devra suivre un stage de citoyenneté, a-t-on appris jeudi auprès du procureur. Trois plaintes ont été déposées.
L'entrée du tribunal de Montbéliard.

Drogue : 13 condamnations au tribunal de Montbéliard pour le réseau « Labo Coffee »

Un réseau très structuré de trafic de drogues a opéré pendant plusieurs années dans le nord Franche-Comté. A l’issue du procès qui s’est déroulé à Montbéliard du lundi 24 au mercredi 26 novembre, 13 personnes ont été condamnées à des degrés divers.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC