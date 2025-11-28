Territoire de Belfort : 3 infos à connaître sur la violence faite aux femmes

Le comité départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales et familiales du Territoire de Belfort s’est réuni le mardi 25 novembre, journée internationale dédiée à cette thématique. Dans le Territoire de Belfort, ce comité réunit non seulement les autorités préfectorales et judiciaires, mais aussi l’ensemble des associations, collectivités et structures impliquées dans ce combat (CAF, Udaf, CIDFF, France Victimes, Solidarités femmes, etc.) : une trentaine de participants au total.
512 cas de violences familiales en 10 mois
Au 1er novembre, 1797 cas de violences ont été comptabilisés dans le Territoire de Belfort. Et parmi elles, on recense déjà 512 victimes de violences conjugales dans le Territoire de Belfort.
Les violences familiales comptabilisées de janvier à octobre s’élèvent à 689 ; 78% sont des violences faites aux femmes. Des chiffres importants sont cependant en-dessous de la réalité, car les plaintes dans le milieu conjugal ne sont pas systématiques : c’est un des axes de travail en matière de prévention.
156 cas de viols et violences sexuelles ont été enregistrés, dans 94% des cas sur des femmes.
3 axes de travail pour lutter contre les violences conjugales
Prévenir, agir, guérir : ce sont les trois axes de la lutte contre les violences conjugales. La prévention passe par l’apprentissage du respect mutuel et de l’égalité des sexes dès le plus jeune âge, à travers par exemple des actions de sensibilisation dans les écoles. Durant la dernière année scolaire, Solidarité Femmes a ainsi mené des actions de sensibilisation dans des collèges et lycées auprès de 3251 enfants, et le CEPF (centre d’éducation et de protection familiale) Simone-Veil auprès de 2310 enfants. Elle passe aussi par la formation, par exemple des personnels de santé, des acteurs sociaux, des avocats, au repérage et à la prise en charge des violences conjugales.
Agir, c’est protéger les victimes, y compris les enfants. Le choix porte désormais sur l’éviction de l’auteur des violences afin que les victimes puissent demeurer dans leur environnement naturel, via un placement sous contrôle judiciaire, l’interdiction de paraître au domicile conjugal. Mais il faut parfois en passer par la mise à l’abri immédiate des victimes, via des hébergements d’urgence concernant les victimes, des gardes-à-vue et des comparutions immédiates concernant les auteurs.
Guérir, passe par la prévention de la récidive en équilibrant sanction et prévention, et par l’accompagnement des victimes, afin qu’elles puissent se reconstruire (accompagnement social, médical, juridique).
Solidarité femmes agréé pour le portage des parcours de sortie de la prostitution
La prostitution est une violence faite aux femmes. Jusqu’alors, aucune structure dans le Territoire de Belfort n’était agréée pour accompagner des victimes de la prostitution. C’est chose faite depuis mardi : le préfet a signé l’agrément de Solidarité femmes en vue du portage des parcours de sortie de prostitution (PSP). Conduire un tel parcours ne s’improvise pas : il faut des compétences médicales, psychologiques, sociales, etc. pour assurer une prise en charge individualisée de publics parfois très vulnérables.
L’association « Le nid », reconnue d’utilité publique agissant en soutien aux personnes prostituées, a réalisé une « maraude virtuelle ». Cela consiste à explorer internet pour déceler des activités de prostitution. Elle a ainsi identifié 247 annonces à Belfort. Plus de 55% des profils ont été créés en 2024 et 2025 qui révèle une intensification récente de la publication des annonces, qui peut correspondre à une actualisation plus fréquente des profils ou à des remplacements d’annonces antérieures.