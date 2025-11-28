Territoire de Belfort : 3 infos à connaître sur la violence faite aux femmes

Prévenir, agir, guérir : ce sont les trois axes de la lutte contre les violences conjugales. La prévention passe par l’apprentissage du respect mutuel et de l’égalité des sexes dès le plus jeune âge, à travers par exemple des actions de sensibilisation dans les écoles. Durant la dernière année scolaire, Solidarité Femmes a ainsi mené des actions de sensibilisation dans des collèges et lycées auprès de 3251 enfants, et le CEPF (centre d’éducation et de protection familiale) Simone-Veil auprès de 2310 enfants. Elle passe aussi par la formation, par exemple des personnels de santé, des acteurs sociaux, des avocats, au repérage et à la prise en charge des violences conjugales.

Agir, c’est protéger les victimes, y compris les enfants. Le choix porte désormais sur l’éviction de l’auteur des violences afin que les victimes puissent demeurer dans leur environnement naturel, via un placement sous contrôle judiciaire, l’interdiction de paraître au domicile conjugal. Mais il faut parfois en passer par la mise à l’abri immédiate des victimes, via des hébergements d’urgence concernant les victimes, des gardes-à-vue et des comparutions immédiates concernant les auteurs.

Guérir, passe par la prévention de la récidive en équilibrant sanction et prévention, et par l’accompagnement des victimes, afin qu’elles puissent se reconstruire (accompagnement social, médical, juridique).