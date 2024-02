Les friperies entre effet de mode et prise de conscience

Venir en friperie, pour Anne-Sophie Landier, représente «un acte engagé». Pour ne pas participer aux effets néfastes de l’industrie du textile, certains consommateurs préfèrent s’habiller différemment, avec des vêtements de seconde main, 100% français ou en les fabriquant soi-même. Un moyen, parfois, plus économique et plus éthique de consommer la mode. Certains s’y habillent aussi par intérêt économique. En 2020, 342 300 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en Bourgogne-Franche-Comté selon l’Insee.

L’industrie du textile émet en moyenne 4 milliards de tonnes de CO2 par an selon l’Agence de la transition écologique (Ademe). Cela représente un taux plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. En plus des effets néfastes pour l’environnement, certains pays comme la Chine exploitent des femmes et des hommes, comme la population Ouïghours, afin de fabriquer des vêtements en masse, pour les enseignes de fast-fashion. Les géants Shein et Zara, entre autres, ont notamment été accusés de participer au travail forcé infligé à cette communauté (lire ici). Autant d’arguments avancés par les consommateurs de fripes pour justifier leur acte d’achat.

Les collections dans les enseignes de fast-fashion se renouvellent régulièrement, 24 fois par an pour Zara par exemple. Beaucoup, mais moins que pour l’ultra fast-fashion Shein qui, en mai 2023, ajoutait en moyenne 2 700 vêtements par jour sur leur site internet, selon les Amis de la Terre, association qui protège l’environnement, le climat et défend les droits humains. Cela pousse les consommateurs à surconsommer. Des habitudes qui entraînent les européens à se débarrasser de 4 millions de tonnes de textile chaque année, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe). Si la friperie limite certaines nuisances, elle repose quand même sur deux dynamiques : la consommation et l’effet de mode, créant un appel d’air à l’industrie textile dans son ensemble.