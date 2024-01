Galeries Lafayette : l’avenir du magasin de Belfort examiné le 14 février

L’audience devait initialement avoir lieu le 10 janvier mais le plan n’était pas encore finalisé. La société Hermione Retail, qui chapeaute la plupart des 26 magasins placés en procédure de sauvegarde depuis février dernier, employant un millier de salariés au total, l’a finalement déposé le 12 janvier.

“Le tribunal devra homologuer ou rejeter ce plan et, en cas de non-homologation, indiquer s’il place Hermione Retail en redressement judiciaire”, a déclaré à l’AFP Me Stéphane Kadri, avocat du CSE de la société. “Nous sommes subordonnés à la position qu’adoptera le groupe Galeries Lafayette, principal créancier et surtout fournisseur principal des magasins détenus par Hermione Retail”, a ajouté le conseil.

Michel Ohayon avait acquis auprès du groupe familial, en 2018, 22 magasins situés à Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon. L’homme d’affaires en avait repris trois autres en 2021 à Tours, Pau et Rosny-sous-Bois, ainsi qu’un outlet à Coquelles près de Calais. Selon une déléguée syndicale interrogée le 10 janvier, le plan de continuation prévoit une cession du magasin de Pau et un abandon de 70% des créances.