Le tribunal administratif de Besançon, arbitre discret des petits tracas et des grandes polémiques

Au cours de l’année écoulée, plusieurs jugements ont rappelé le rôle d’un tribunal administratif dans les débats locaux : dire le droit, même quand celui-ci est impopulaire. Le 3 juillet 2025, le juge des référés a confirmé l’arrêté préfectoral interdisant au rappeur Freeze Corleone de se produire aux Eurockéennes de Belfort. Plusieurs associations avaient invoqué la liberté d’expression et de création artistique, mais le tribunal a retenu que « les propos et contenus reprochés à l’artiste justifiaient l’interdiction, compte tenu du risque de troubles à l’ordre public ».

Quelques jours plus tôt, le 26 juin, la juridiction avait ordonné le retrait du drapeau palestinien hissé devant la mairie de Besançon. Pour le préfet, ce geste constituait une prise de position politique étrangère aux compétences d’une collectivité. Le juge a donné raison à l’État, considérant que la ville avait « excédé ses attributions ».

En décembre 2024 et janvier 2025, c’est l’hôpital Nord Franche-Comté qui a été condamné à indemniser deux patients, à hauteur de 1,5 et 1,3 million d’euros. Des indemnisations record qui rappellent la responsabilité lourde qui pèse sur les établissements de santé.

Ces affaires, qui ont alimenté le débat public, ne doivent pourtant pas faire oublier l’essentiel du travail de la juridiction, a rappelé Cathy Schmerber, présidente du tribunal administratif, lors de l’audience solennelle de rentrée, ce mardi 16 septembre. Car au quotidien, la majorité des contentieux ne suscitent pas d’écho médiatique particulier. Permis de construire, impôts, litiges liés à la fonction publique ou à la sécurité : autant de dossiers où se joue, pour les justiciables, un enjeu de taille. « Souvent, un dossier est l’histoire d’une vie pour un requérant », expliquait Cathy Schmerber lors d’une précédente rencontre.