La Fondation Arc-en-Ciel quitte Rougemont-le-Château pour Étueffont

Des fanions sont accrochés entre les bâtiments. Sur des pancartes peintes à la main, les invités peuvent lire « Bienvenus chez nous ». Les 46 enfants accompagnés dans ces nouveaux bâtiments semblent déjà avoir pris possession des lieux. Le Dame du Territoire de Belfort accompagne les enfants et les adolescents de sept à vingt ans présentant une déficience intellectuelle. Quelques mètres plus loin se trouve le Ditep Saint-Nicolas. Avec ce déménagement, les deux dispositifs sont scindés en deux établissements différents. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Dans ce second bâtiment, les enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle avec un trouble associé sont accompagnés. Se rajoutent des jeunes rencontrant des difficultés psychologiques avec d’importants troubles du comportement.

« C’est un lieu qu’on doit souhaiter pour les enfants », fait savoir le président de la Fondation. Avec le cabinet d’architectes Husser-Dufon, il a été imaginé un lieu avec les meilleures conditions de vie et de soins. Les jeunes peuvent retrouver un mur interactif installé dans la salle multi-activité du site. Via des jeux projetés sur le mur, le dispositif favorise l’activité sportive. Il y a aussi une salle de relaxation, un espace H20, une salle de motricité, ou encore des équipements sportifs. « Ces équipements ne sont pas des compléments de confort. Ils sont des outils d’accompagnement, de soins, d’éducation et d’émancipation », insiste Guy Zolger. Le tout est complété par des internats imaginés sur le modèle des maisons familiales.