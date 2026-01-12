L’école de police de Montbéliard et la Fondation Arc-en-Ciel unis contre le handicap

Les formateurs de l’école de police interviendront auprès des professionnels de la fondation sur des thématiques précises. « On a prévu des séances de prévention de la spirale de la violence, de l’agressivité, qui peut être une difficulté à laquelle le personnel de santé est régulièrement confronté », explique David Gagliardi, directeur de l’école de police. Les formateurs donneront des clés aux professionnels de santé sur la manière de réagir lors de situations de tension. Notamment la gestion du stress en cas de conflits. « Il faut savoir prendre du recul pour ne pas encaisser la charge émotionnelle et ne pas pouvoir s’en décharger », développe David Gagliardi.

« Notre objectif, c’est de participer aux actions de sensibilisation au handicap pour les gardiens de la paix », explique Loïc Grall. La fondation interviendra, quant à elle, auprès des gardiens de la paix en formation. Cela se traduira par de la sensibilisation aux réalités du handicap à travers d’événements sportifs.