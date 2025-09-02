Étueffont : « C’est l’école rurale du futur »

« Cette école est un projet remarquable », salue Nathalie Albert-Moretti, rectrice de l’académie de Besançon. Elle a aussi souligné ce site « au cœur de l’inclusion ». L’école élémentaire accueille une unité d’enseignement de l’institut Saint-Nicolas, un institut médicaux-pédagogique (IMP) et institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) géré par la fondation Arc-en-Ciel. Douze élèves de l’institut, avec des troubles du comportement, y sont accueillis. La structure construit juste à côté de l’école son nouveau site ; elle quitte son implantation de Rougemont-le-Château.

L’école et l’institut partegeront une salle de sport. Surtout, la proximité de l’école avec l’institut permet de renforcer le « temps scolaire », apprécie Roland Dysli, directeur du pôle médico-éducatif et handicap de l’institut Saint-Nicolas. Les temps de trajet entre l’institut et l’école sont moins longs. Donc les élèves peuvent facilement aller de la salle de classe à une prise en charge médico-social, dans l’institut, avec un orthophoniste, un kiné ou encore un éducateur. « Le pôle de soin est tout près », souligne-t-il. Une salle de sport sera aussi partagée par l’école et l’institut Saint-Nicolas, pour favoriser les échanges et l’inclusion. « L’enjeu principal est de proposer un lieu structurant et équilibrant pour les enfants, qui favorise les échanges entre les écoles du secteur et les services mis à disposition par la commune d’Etueffont », rappelle la fondation Arc-en-Ciel.

« Il faut se donner les moyens d’accompagner de manière plus performante », ajoute la rectrice, qui rappelle que l’Éducation nationale accueille toujours plus d’enfants en situation de handicap ; ils sont environ 6 000 dans l’académie, selon le rectorat, qui s’appuie sur 1 800 aides aux enfants en situation de handicap (AESH), pour les accompagner. Ce type de classe permet d’avoir un accompagnement « au rythme de chacun ». « C’est un accompangment en milieu ordinaire avec un rythme différent », explicite Marianne Tanzi, directrice académique des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort.