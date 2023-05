Belfort : ce qu’il faut retenir du projet immobilier des Terrasses du Lion

Les 38 logements prévus par ce programme immobilier font environ 90 m2 indique Alain Calmus, l’architecte de ce projet porté par Altipromotion. Les logements sont construits sur une ancienne friche militaire, qui a accueilli un atelier de mécanique de chars. Les Terrasses du Lion sont situées avenue de la Laurencie, en face de la maison des Associations, à deux pas de la vieille-ville et de la splendide porte de Brisach ; le projet est situé dans le quartier de la Miotte. La grande majorité des logements a une vue dégagée sur le Lion de Belfort et la citadelle, élus conjointement monument préféré des Français en 2020 (lire notre article). Ces logements sont à-mêmes d’accueillir des familles. Ils ont une terrasse profonde ; la moins grande mesure 26 m2. Elles sont conçues « comme un prolongement du séjour », explique Antonio Mendes, le promoteur, également dirigeant d’Alliance groupe immobilier. « Ce sont les plus grandes terrasses que je n’ai jamais dessinées », sourit même Alain Calmus à leur sujet.