Hôpital Nord Franche-Comté : une alerte pour danger grave et imminent déposée

La situation n’est pas propre à l’hôpital Nord Franche-Comté. On la retrouve ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté et en France. Les établissements hospitaliers sont dans « une situation de saturation permanente », convient Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital belfortain. Le système est à bout de souffle. La preuve : les situations se répètent inlassablement. Les symptômes sont identifiés : manques de lits d’aval après les urgences ; vieillissement de la population et poids des maladies chroniques qui allongent les prises en charge ; un système de médecine de ville peu structuré et limité ; conséquences de la crise sanitaire ou des prises en charge ont été décalées et se sont donc aggravées.

À la suite du droit d’alerte (lire ci-dessus), la direction a organisé une réunion avec les représentants du personnel, conformément à la loi. Une question de sécurité a été soulevée. Pascal Mathis a confirmé l’emploi d’un agent de sécurité 24h/24 aux urgences, protégeant patients et professionnels. Au sujet de la charge de travail, « on a accordé un renforcement d’effectif, ce que nous avions déjà fait avant ». Des lits de médecine ont été ouverts en plus, pour limiter le temps d’attente entre les urgences et les hospitalisations. Une « stagnation » qui accroit aussi le travail des équipes des urgences. Une décision qui implique aussi de trouver des professionnels médicaux et para-médicaux. « On travaille au quotidien pour libérer des lits et essayer d’être réactifs », assure Pascal Mathis.

Les flux d’arrivées aux urgences sont permanents, amplifiés par les épisodes épidémiologiques et météorologiques. Avec un système santé moins réactif dans le secteur, notamment les week-ends et pendant les vacances. Un problème structurel qui en pose un autre : « On ne peut pas travailler sur l’évolution structurel quand nous sommes constamment dans la gestion de crise. »