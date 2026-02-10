Hôpital Nord Franche-Comté : une alerte pour danger grave et imminent déposée

Dans un courrier adressé à la directrice de l’agence régional de santé Bourgogne-Franche-Comté, Mathilde Marmier (lire notre article), la CGT dénonce « une situation devenue intenable » aux urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté. Ce courrier a été validé par l’ensemble du personnel du service écrit le syndicat.
Cette situation a est marquée « par un sous-effectif chronique », « un manque criant de lits d’aval », et « des conditions de travail qui se dégradent jour après jour ». Le syndicat a déposé, le 2 février, une alerte pour danger grave et imminent. C’est une procédure inscrite dans le code du Travail.
« Épuisement » des professionnels de l'hôpital Nord Franche-Comté
Le syndicat glisse aussi dans son courrier que la situation décrite aujourd’hui est ressentie « dans l’ensemble des services de soins ». Et de lister : « surcharge de travail permanente ; tensions professionnelles que personne ne souhaite mais que la pénurie organise ; dégradation de la qualité de la prise en charge des patients ; atteintes à la santé physique et mentale des agents. » La CGT dénonce « un épuisement physique et psychologique, la perte de sens, la multiplication des arrêts de travail et des départs, ainsi que l’expression de plus en plus fréquente d’une volonté d’abandonner le métier ».
Dans le lettre, le syndicat rappelle ses revendications : des effectifs suffisants ; des lits en nombre adapté aux besoins de la population ; des conditions de travail compatibles avec des soins sûrs et humains. La CGT attend également des autorités sanitaires et politiques « de prendre enfin la mesure de l’urgence ».
Vendredi, la direction de l’établissement avait déploré une situation de saturation des urgences, notamment à cause de l’incapacité à trouver des lits d’hospitalisation après le passage aux urgences (lire notre article). Si le plan Blanc a été désactivé (lire notre article), la situation reste, malgré tout, préoccupante. La direction de l’hôpital recommande aux usagers d’appeler soit le 15 pour les situations d’urgences soit le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale ou encore d’appeler son médecin traitant.
"Une situation de saturation permanente"
La situation n’est pas propre à l’hôpital Nord Franche-Comté. On la retrouve ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté et en France. Les établissements hospitaliers sont dans « une situation de saturation permanente », convient Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital belfortain. Le système est à bout de souffle. La preuve : les situations se répètent inlassablement. Les symptômes sont identifiés : manques de lits d’aval après les urgences ; vieillissement de la population et poids des maladies chroniques qui allongent les prises en charge ; un système de médecine de ville peu structuré et limité ; conséquences de la crise sanitaire ou des prises en charge ont été décalées et se sont donc aggravées.
À la suite du droit d’alerte (lire ci-dessus), la direction a organisé une réunion avec les représentants du personnel, conformément à la loi. Une question de sécurité a été soulevée. Pascal Mathis a confirmé l’emploi d’un agent de sécurité 24h/24 aux urgences, protégeant patients et professionnels. Au sujet de la charge de travail, « on a accordé un renforcement d’effectif, ce que nous avions déjà fait avant ». Des lits de médecine ont été ouverts en plus, pour limiter le temps d’attente entre les urgences et les hospitalisations. Une « stagnation » qui accroit aussi le travail des équipes des urgences. Une décision qui implique aussi de trouver des professionnels médicaux et para-médicaux. « On travaille au quotidien pour libérer des lits et essayer d’être réactifs », assure Pascal Mathis.
Les flux d’arrivées aux urgences sont permanents, amplifiés par les épisodes épidémiologiques et météorologiques. Avec un système santé moins réactif dans le secteur, notamment les week-ends et pendant les vacances. Un problème structurel qui en pose un autre : « On ne peut pas travailler sur l’évolution structurel quand nous sommes constamment dans la gestion de crise. »