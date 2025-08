Mathilde Marmier, nouvelle directrice de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Mathilde Marmier a été conseillère santé publique et handicap, au cabinet du Premier ministre, Gabriel Attal. « Durant trois ans, de 2012 à 2015, Mathilde Marmier avait également occupé les fonctions de conseillère aux questions de société, de droits des usagers, de la santé mentale et des populations vulnérables au sein du cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine », indique également le communiqué. Elle a, par ailleurs, travaillé au conseil départemental de Seine-Saint-Denis.