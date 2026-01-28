Le plan Blanc levé à l’hôpital Nord Franche-Comté

Esplanade de l'hôpital Nord-Franche-Comté, à Trévenans, dans le Territoire de Belfort.
Le plan Blanc est levé à l'hôpital Nord Franche-Comté, ce mercredi 28 janvier. | ©Le Trois – archives
En bref

Le plan Blanc a été levé à l'hôpital Nord Franche-Comté annonce la direction de l'établissement dans un communiqué de presse.

Le plan Blanc était actif à l’hôpital Nord Franche-Comté depuis le samedi 3 janvier (lire notre article). Il a été levé ce mercredi 28 janvier confirme la direction générale de l’établissement hospitalier. Cette décision est permise par un « retour à des conditions plus acceptables », explique le communiqué de presse. Qui ajoute toutefois, qu’elles restent « tendues en ce qui concerne les flux d’hospitalisation ».

« Le niveau 1 de mobilisation interne demeure maintenu, complète l’hôpital Nord Franche-Comté, pour préserver la prise de toute décision adaptée aux variations régulières d’activité sur cette période hivernale. »

Le masque toujours obligatoire à l'hôpital Nord Franche-Comté

La direction de l’hôpital invite les usagers, avant de se rendre aux urgences, à « appeler préalablement le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale ou le 15 pour les situations d’urgence ».

Le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte de l’établissement (lire notre article)

aéroport EasyJet avion voyages passagers

L’aéroport de Bâle-Mulhouse a accueilli 9,6 millions de passagers en 2025

L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse a atteint un nouveau record de fréquentation en 2025. Sa fréquentation a augmenté de plus de 500 000 passagers par rapport à 2024.
Yannick Wagner, président de l'ordre régional 'Franche-Comté) des commissaires de justice.

Belfort : Yannick Wagner, nouveau président de l’ordre régional des commissaires de justice

Le Belfortain Yannick Wagner préside depuis le 1er janvier l’ordre des commissaires de justice de Franche-Comté, pour un mandat de six ans.
Knauf Fibre est installée à La Côte, en haute-Saône.

Haute-Saône : près de 12 millions d’euros pour soutenir 15 projets de France 2030

Sur les quinze projets soutenus dans le cadre de « France 2030 » en Haute-Saône, un seul dossier a été résilié en raison « d’un choix économique qui s’écartait du cadre des projets subventionnables ».

