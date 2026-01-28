Le plan Blanc levé à l’hôpital Nord Franche-Comté

Le plan Blanc était actif à l’hôpital Nord Franche-Comté depuis le samedi 3 janvier (lire notre article). Il a été levé ce mercredi 28 janvier confirme la direction générale de l’établissement hospitalier. Cette décision est permise par un « retour à des conditions plus acceptables », explique le communiqué de presse. Qui ajoute toutefois, qu’elles restent « tendues en ce qui concerne les flux d’hospitalisation ».
« Le niveau 1 de mobilisation interne demeure maintenu, complète l’hôpital Nord Franche-Comté, pour préserver la prise de toute décision adaptée aux variations régulières d’activité sur cette période hivernale. »
Le masque toujours obligatoire à l'hôpital Nord Franche-Comté
La direction de l’hôpital invite les usagers, avant de se rendre aux urgences, à « appeler préalablement le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale ou le 15 pour les situations d’urgence ».
Le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte de l’établissement (lire notre article).