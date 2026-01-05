Pascal Mathis : « Des efforts conséquents ont été faits »

Du propre aveu du directeur général de l’hôpital Nord Franche-Comté, Pascal Mathis, la situation est « délicate ». Pics épidémiques. Vacances scolaires. L’hôpital Nord Franche-Comté est sous tension. Samedi 3 janvier, il a déclenché le niveau 2 de la gestion exceptionnelle de l’établissement (lire notre article). Depuis le mois d’octobre, l’hôpital Nord Franche-Comté a déjà activé le niveau 1. Elle pouvait faire appel à « une mobilisation interne ». Le niveau 2 permet notamment de mobiliser en externe. Toutes ces mobilisations se font sur la base du « volontariat », replace-t-il. « Des efforts conséquents ont été faits par de nombreux professionnels », apprécie le directeur général

Les périodes de vacances sont toujours plus délicates, convient le directeur général. Des établissements d’accueil sont fermés, des congés sont pris par les médecins libéraux… les flux se redirigent alors vers l’hôpital Nord Franche-Comté. Les urgences peuvent gérer, actuellement, 100 à 120 personnes au même moment. Cette année, le directeur, qui précise que ces éléments doivent être confortés, observe des états plus graves des patients à leur arrivée. Et des patients particulièrement âgés. Cela entraîne un besoin d’hospitalisation en médecine, après le passage aux urgences. Et cela crée un engorgement entre le service des urgences et les autres unités.