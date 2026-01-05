L’hôpital Nord Franche-Comté lance un appel à l’aide

« Les effectifs soignants sont encore en nombre insuffisant pour répondre aux besoins urgents de l’établissement », a complété l’établissement de santé. Il a demandé « aux professionnels soignants de l’établissement, mais également aux infirmières qui exercent à titre libéral, de faire part de leur disponibilité́ » pour renforcer les effectifs du week-end et de ce lundi matin.

« La direction de l’HNFC recommande à nouveau aux usagers, avant de se rendre aux urgences, d’appeler préalablement le 15 pour les situations d’urgence ou le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale. » Fin décembre, face aux pics épidémiques, l’établissement avait déjà rendu le port du masque obligatoire (lire notre article).