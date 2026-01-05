L’hôpital Nord Franche-Comté lance un appel à l’aide

« Compte tenu des flux d’admissions au service d’accueil des urgences liés aux pics épidémiques et aux conditions météorologiques, les capacités en hospitalisation complète sont totalement saturées à l’hôpital Nord Franche-Comté », a alerté, samedi 3 janvier, l’hôpital Nord Franche-Comté. La direction a donc décidé de déclencher le plan Blanc, qui permet de mobiliser « des moyens d’exception ».
Masque obligatoire à l'hôpital Nord Franche-Comté
« Les effectifs soignants sont encore en nombre insuffisant pour répondre aux besoins urgents de l’établissement », a complété l’établissement de santé. Il a demandé « aux professionnels soignants de l’établissement, mais également aux infirmières qui exercent à titre libéral, de faire part de leur disponibilité́ » pour renforcer les effectifs du week-end et de ce lundi matin.
« La direction de l’HNFC recommande à nouveau aux usagers, avant de se rendre aux urgences, d’appeler préalablement le 15 pour les situations d’urgence ou le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale. » Fin décembre, face aux pics épidémiques, l’établissement avait déjà rendu le port du masque obligatoire (lire notre article).