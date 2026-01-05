L’hôpital Nord Franche-Comté lance un appel à l’aide

Un nouveau sas a été aménagé à l'accueil de l'hôpital Nord Franche-Comté, à Trevenans.
L'hôpital Nord Franche-Comté a déclenché le plan Blanc le 3 janvier. | ©Le Trois – archives

L’hôpital Nord Franche-Comté a déclenché le plan Blanc, samedi 3 janvier. Mais les effectifs restent insuffisants pour répondre aux besoins. L’établissement appelle les soignants de l’hôpital et les infirmiers libéraux à communiquer leurs disponibilités pour renforcer ses effectifs.

« Compte tenu des flux d’admissions au service d’accueil des urgences liés aux pics épidémiques et aux conditions météorologiques, les capacités en hospitalisation complète sont totalement saturées à l’hôpital Nord Franche-Comté », a alerté, samedi 3 janvier, l’hôpital Nord Franche-Comté. La direction a donc décidé de déclencher le plan Blanc, qui permet de mobiliser « des moyens d’exception ».  

Masque obligatoire à l'hôpital Nord Franche-Comté

« Les effectifs soignants sont encore en nombre insuffisant pour répondre aux besoins urgents de l’établissement », a complété l’établissement de santé. Il a demandé « aux professionnels soignants de l’établissement, mais également aux infirmières qui exercent à titre libéral, de faire part de leur disponibilité́ » pour renforcer les effectifs du week-end et de ce lundi matin.

« La direction de l’HNFC recommande à nouveau aux usagers, avant de se rendre aux urgences, d’appeler préalablement le 15 pour les situations d’urgence ou le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale. » Fin décembre, face aux pics épidémiques, l’établissement avait déjà rendu le port du masque obligatoire (lire notre article).

