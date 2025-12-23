Nord Franche-Comté: le port du masque redevient obligatoire à l’hôpital

Docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Nord-Franche-Comté, à Trévenans.
L'obligation du port du masque à l'hôpital nord Franche-Comté est instituée depuis le lundi 22 décembre. | archives © Le Trois – Thibault Quartier

L'hôpital Nord Franche-Comté rend le port du masque obligatoire en raison de l'épidémie de grippe.

Dans un communiqué transmis ce mardi 23 décembre, l’Hôpital Nord-Franche-Comté annonce avoir mis en place le port obligatoire du masque, depuis le lundi 22 décembre. « En raison du taux d’incidence Grippe/VRS constaté dans notre territoire, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les secteurs en contact avec les patients, sur tous les sites de l’HNFC et du CHSLD, indique l’hôpital. Cette obligation s’adresse aux professionnels, aux patients et aux visiteurs, depuis ce lundi 22 décembre 2025 ».

