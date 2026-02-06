PUB

L’hôpital Nord Franche-Comté en saturation à cause d’un flux important d’admissions

Situation compliqué Urgence HNFC Trévenans
Situation compliqué Urgence HNFC Trévenans
Alerte

À cause d’un flux important d’admissions, l’hôpital Nord Franche-Comté annonce ce vendredi 6 février que les capacités en hospitalisation complète sont totalement saturées.

L’hôpital Nord Franche-Comté a annoncé ce vendredi 6 février que les capacités en hospitalisation complète étaient totalement saturées. En cause, les flux d’admissions hors normes au service d’accueil des urgences. « On a constaté depuis quatre semaines des tensions permanentes », explique Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital. 

Concrètement, l’hôpital situé à Trévenans n’a plus assez de lits disponibles. « On a des difficultés à trouver des places pour les patients et les temps d’attente sont importants », développe le directeur général. Cependant, Pascal Mathis rassure : « les patients ayant besoin d’un traitement immédiat, comme des soins intensifs, sont toujours accueillis ». Concernant les rendez-vous programmés, les patients ne devraient pas subir de conséquences. 

Appeler le 15 ou le 116 117 avant de se rendre aux urgences

Pour faire face à cette crise, la direction de l’hôpital recommande aux usagers d’appeler soit le 15 pour les situations d’urgences soit le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale ou encore d’appeler son médecin traitant. Pour le moment, Pascal Mathis n’a « aucune idée » de quand la situation reviendra à la normale.  

Il y a moins d’une semaine, l’hôpital Nord Franche-Comté avait levé son plan blanc mis en place depuis le 3 janvier (lire notre article). La direction précisait que « le niveau 1 de mobilisation interne demeure maintenu, pour préserver la prise de toute décision adaptée aux variations régulières d’activité sur cette période hivernale ». 

Nos derniers articles

,
Marie-Noëlle Biguinet et Gilles Da Costa lors de l'officialisation de la liste Montbéliard en Mouvement.

Gilles Da Costa : « La présidence de PMA est une ambition »

La présidence de Pays de Montbéliard Agglomération est totalement ouverte suite à l'annonce de Charles Demouge de ne pas briguer un nouveau mandat. Gilles Da Costa, colistier de Marie-Noëlle Biguinet à Montbéliard et pressenti comme successeur, voit ce poste comme « une ambition ».
,
Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.

Stellantis passe 22 milliards de charges exceptionnelles dans ses résultats de 2025

Stellantis parle de « reset profond » : l’entreprise annonce faire passer des charges colossales sur ses résultats 2025. En 2024, le groupe avait dégagé un bénéfice net de 5,5 milliards d’euros.
,
Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

L’usine Stellantis de Sochaux a produit 230 000 véhicules en 2025

Avec 5 500 salariés et 1000 intérimaires, l’usine Stellantis de Sochaux a produit 230 000 véhicules en dernier, ce qui en fait la première du groupe en termes de production.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC