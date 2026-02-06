L’hôpital Nord Franche-Comté en saturation à cause d’un flux important d’admissions

L’hôpital Nord Franche-Comté a annoncé ce vendredi 6 février que les capacités en hospitalisation complète étaient totalement saturées. En cause, les flux d’admissions hors normes au service d’accueil des urgences. « On a constaté depuis quatre semaines des tensions permanentes », explique Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital.
Concrètement, l’hôpital situé à Trévenans n’a plus assez de lits disponibles. « On a des difficultés à trouver des places pour les patients et les temps d’attente sont importants », développe le directeur général. Cependant, Pascal Mathis rassure : « les patients ayant besoin d’un traitement immédiat, comme des soins intensifs, sont toujours accueillis ». Concernant les rendez-vous programmés, les patients ne devraient pas subir de conséquences.
Appeler le 15 ou le 116 117 avant de se rendre aux urgences
Pour faire face à cette crise, la direction de l’hôpital recommande aux usagers d’appeler soit le 15 pour les situations d’urgences soit le 116 117 pour une orientation vers la médecine libérale ou encore d’appeler son médecin traitant. Pour le moment, Pascal Mathis n’a « aucune idée » de quand la situation reviendra à la normale.
Il y a moins d’une semaine, l’hôpital Nord Franche-Comté avait levé son plan blanc mis en place depuis le 3 janvier (lire notre article). La direction précisait que « le niveau 1 de mobilisation interne demeure maintenu, pour préserver la prise de toute décision adaptée aux variations régulières d’activité sur cette période hivernale ».