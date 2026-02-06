L’hôpital Nord Franche-Comté en saturation à cause d’un flux important d’admissions

L’hôpital Nord Franche-Comté a annoncé ce vendredi 6 février que les capacités en hospitalisation complète étaient totalement saturées. En cause, les flux d’admissions hors normes au service d’accueil des urgences. « On a constaté depuis quatre semaines des tensions permanentes », explique Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital.

Concrètement, l’hôpital situé à Trévenans n’a plus assez de lits disponibles. « On a des difficultés à trouver des places pour les patients et les temps d’attente sont importants », développe le directeur général. Cependant, Pascal Mathis rassure : « les patients ayant besoin d’un traitement immédiat, comme des soins intensifs, sont toujours accueillis ». Concernant les rendez-vous programmés, les patients ne devraient pas subir de conséquences.