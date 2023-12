Hôpital Nord Franche-Comté : d’abord appeler le 15 avant de venir aux urgences

Ce mois-ci, l’hiver s’installe pour de bon et une atmosphère de fêtes de fin d’année envahit les environnements intérieurs : guirlandes, lumières, boules, couronnes et… l’incontournable sapin ! Invariablement une question épineuse se pose : naturel ou artificiel ? D’un point de vue environnemental, la question fait débat et la réponse n’est pas forcément tranchée. Alors pour un sapin de Noël plus « vert » que jamais, voici quelques éléments d’appréciation…