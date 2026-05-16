Eurockéennes : on connaît les deux assos qui vont tenir les sandwicheries solidaires

Les festivaliers installés au camping du festival pourront aider à financer le projet de l’association Aidamitié, en soutien à Sinaps. Leur projet ? Participer au financement d’un véhicule adapté avec neuf places. Un véhicule à destination de l’association Sinaps afin de renforcer les solutions de mobilité des personnes en situation de handicap dans le département. Ce véhicule permettra également le transport de matériel handisport, l’organisation d’activités, ainsi que la mise à disposition auprès des clubs d’handisport et des structures œuvrant pour l’inclusion par le sport dans le Territoire de Belfort.

Ce n’est pas la première fois que les deux associations participent à la sandwicherie solidaire. En 2024, elles avaient le projet de financer des activités physiques et sportives destinées aux personnes en situation de handicap.