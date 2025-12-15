Eurockéennes : des sandwichs pour soutenir les associations locales

Depuis plus de vint-cinq ans, des associations tiennent une sandwicherie à petit prix pendant les Eurockéennes de Belfort. La première sur le site du festival. La seconde, au camping. Les bénéficies leur sont redonnés ensuite, pour qu’elles financent leurs actions. Ce sont les fameux sandwichs Cora, en lien avec l’hypermarché d’Andelnans, devenus aujourd’hui Carrefour. Ce projet est porté dans le cadre d’Eurocks solidaires.

Cette année, ce sont les Secours populaire du Territoire de Belfort pour son projet de droit au répit et le centre d’information du droit des femmes et des familles (CIDFF 90) pour produire et diffuser le violentomètres et assurer des actions de formations contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).

Le secours populaire reçoit 7 545 euros et le CIDFF 90, 7 545 euros.

L’appel à projet de l’édition 2026 sera prochainement publié.