Eurockéennes : des sandwichs pour soutenir les associations locales

Sandwicherie solidaire Cora, sur les Eurockéennes de Belfort.
Les sandwicheries solidaires proposent des sandwichs à petit prix. Les bénéfices sont récupérés par les associations qui les tiennent pendant les Eurockéennes. | ©Eurockéennes – Brice Robert
En bref

Les Eurockéennes de Belfort ont remis deux chèques à des associations belfortaines, d’un montant de 14 571 euros, dans le cadre du projet De l’Action dans l’Aire. Les associations tiennent pendant le festival deux sandwicheries à petits prix.

Depuis plus de vint-cinq ans, des associations tiennent une sandwicherie à petit prix pendant les Eurockéennes de Belfort. La première sur le site du festival. La seconde, au camping. Les bénéficies leur sont redonnés ensuite, pour qu’elles financent leurs actions. Ce sont les fameux sandwichs Cora, en lien avec l’hypermarché d’Andelnans, devenus aujourd’hui Carrefour. Ce projet est porté dans le cadre d’Eurocks solidaires. 

Cette année, ce sont les Secours populaire du Territoire de Belfort pour son projet de droit au répit et le centre d’information du droit des femmes et des familles (CIDFF 90) pour produire et diffuser le violentomètres et assurer des actions de formations contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).

Le secours populaire reçoit 7 545 euros et le CIDFF 90, 7 545 euros.

L’appel à projet de l’édition 2026 sera prochainement publié.

Michael Sanchez, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Montbéliard, va quitter ses fonctions.

Montbéliard : Michael Sanchez quitte la prison par la grande porte

Le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Montbéliard, Michael Sanchez, va quitter ses fonctions d’ici quelques jours, en ce mois de décembre 2025. Il fait valoir ses droits à la retraite, mais va poursuivre sa vie professionnelle dans la recherche, le conseil et la formation.
Décoration de Noël.

Décorations de Noël : concilier féérie et qualité de l’air intérieur

L’arrivée des fêtes transforme nos maisons : lumières scintillantes, sapins décorés, couronnes à l’entrée… Cette période apporte son lot de magie, mais elle invite aussi à rester attentifs à la qualité de l’air intérieur. Certains objets décoratifs peuvent en effet libérer des substances indésirables dans nos logements.
Réseau de galeries créées par des scolytes.

Comment le changement climatique favorise les scolytes

Dans le paysage forestier régional, une espèce jusqu'ici discrète devient de plus en plus visible et préoccupante avec le changement climatique : le scolyte. En tant que région richement boisée, la Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement concernée par cette prolifération. Il est crucial de comprendre l'ampleur de ce phénomène pour pouvoir agir.

