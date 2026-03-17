Eurockéennes : quelles associations tiendront les sandwicheries solidaires ?

Les associations ont jusqu’au 13 avril pour déposer leur candidature au projet « De l’action dans l’aire », porté par Les Eurockéennes de Belfort et Carrefour Belfort-Andelnans. Les associations de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt porteuses d’un projet solidaire ou altruiste peuvent candidater.

Deux associations seront finalement retenues. Elles seront chargées de gérer, pendant le festival les deux sandwicheries solidaires : l’une sur le site ; l’autre au camping. Elles conservent ensuite l’intégralité des bénéfices des ventes, pour financer leur projet. Pour le festival, le principe est simple : acheter un sandwich et faites une bonne action !