Eurockéennes : quelles associations tiendront les sandwicheries solidaires ?

Les associations ont jusqu’au 13 avril pour déposer leur candidature au projet « De l’action dans l’aire », porté par Les Eurockéennes de Belfort et Carrefour Belfort-Andelnans. Les associations de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt porteuses d’un projet solidaire ou altruiste peuvent candidater.
Deux associations seront finalement retenues. Elles seront chargées de gérer, pendant le festival les deux sandwicheries solidaires : l’une sur le site ; l’autre au camping. Elles conservent ensuite l’intégralité des bénéfices des ventes, pour financer leur projet. Pour le festival, le principe est simple : acheter un sandwich et faites une bonne action !
300 000 euros en 30 ans
Cela fait 30 ans que cette initiative existe. Lancée en 1996, elle a permis aux associations de collecter plus de 300 000 euros. 250 000 sandwichs ont été vendus ! 1 500 volontaires ont pris part à cette initiative depuis 30 ans. En 2025, 14 571 euros de dons ont été reversés par les Eurockéennes aux associations.
L’annonce des deux projets sélectionnés sera faite le 21 avril.