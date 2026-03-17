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Eurockéennes : quelles associations tiendront les sandwicheries solidaires ?

Sandwicherie solidaire Cora, sur les Eurockéennes de Belfort.
Acheter un sandwich et faire une bonne action : tel est le principe du projet De L'action dans l'aire. | ©Eurockéennes – Brice Robert

Les Eurockéennes de Belfort lancent la nouvelle édition du projet De l’action dans l’aire. Deux associations seront retenues pour gérer les deux sandwicherie solidaire du festival, en partenariat avec Carrefour. Les bénéfices permettent de financer un projet, pour lequel elles ont déposé un dossier.

Les associations ont jusqu’au 13 avril pour déposer leur candidature au projet « De l’action dans l’aire », porté par Les Eurockéennes de Belfort et Carrefour Belfort-Andelnans. Les associations de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt porteuses d’un projet solidaire ou altruiste peuvent candidater.

Deux associations seront finalement retenues. Elles seront chargées de gérer, pendant le festival les deux sandwicheries solidaires : l’une sur le site ; l’autre au camping. Elles conservent ensuite l’intégralité des bénéfices des ventes, pour financer leur projet. Pour le festival, le principe est simple : acheter un sandwich et faites une bonne action !

Eurockéennes [dossier complet]

300 000 euros en 30 ans

Cela fait 30 ans que cette initiative existe. Lancée en 1996, elle a permis aux associations de collecter plus de 300 000 euros. 250 000 sandwichs ont été vendus ! 1 500 volontaires ont pris part à cette initiative depuis 30 ans. En 2025, 14 571 euros de dons ont été reversés par les Eurockéennes aux associations.

L’annonce des deux projets sélectionnés sera faite le 21 avril.

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