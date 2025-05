« Dérives ésotériques » : l’union des familles laïques s’inquiète pour les établissements scolaires

Afin de proposer des solutions, l’UFAL insiste sur l’importance d’un cadre rigoureux. Elle recommande notamment une « formation et sensibilisation des personnels aux discours dangereux et [une] maîtrise de technique de vigilance, si possible sous l’autorité de la Miviludes ». Elle appelle également à la « contractualisation rigoureuse de l’exigence pédagogique de ce type de projet, avec des objectifs précis, et la vérification complète des compétences et du sérieux des intervenants », ainsi qu’à une « définition des responsabilités de l’encadrement par le personnel de ces activités et des moyens de contrôle ».

Dans un contexte de montée des discours complotistes, l’UFAL regrette que « le risque de légitimation d’une croyance » ne soit pas « mieux évalué ». Elle plaide pour une clarification des principes encadrant les interventions extérieures dans les établissements scolaires.