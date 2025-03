À Belfort, l’intervenante, présente pour des cours de yoga, est intervenue trois fois dans une classe du dispositif Relais du collège Simone-Signoret. Ce dispositif permet un accueil temporaire d’élèves en situation fragile. L’Est Républicain révèle, dans son enquête datant du 5 mars, que l’intervenante se présente sur son site internet comme « une thérapeute du corps et de l’âme qui enseigne le yoga originel et les arts énergétiques hérités des sagesses et médecines ancestrales : taoïsme et médecine chinoise, ayurvéda, tradition essénienne et celtique ».

Stéphanie de Vanssay, conseillère nationale pour l’Unsa-Éducation, a été identifié sur une publication Facebook de l’intervenante. On y aperçoit des adolescents étendus sur le sol avec des légendes de type : « Mon mémoire consistait à convaincre une structure institutionnelle des bienfaits des techniques de yoga ancestrales en milieu scolaire. » L’enquête détaille que la lanceuse d’alerte a signalé cette situation à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).

Ce jeudi 6 mars, Damien Meslot, maire de Belfort Les Républicains, a réagi dans un communiqué, se disant « outré » et pointant la responsabilité de l’Éducation nationale. « La présence dans un collège d’une intervenante qui se présente comme une thérapeute du corps et de l’âme, qui enseigne le yoga originel, les arts énergétiques, les médecines ancestrales, le taoïsme… est un scandale à plusieurs titres », critique-t-il. Il accuse l’Éducation nationale de préférer « financer des intervenants loufoques plutôt que de financer l’accueil des élèves dans les piscines du Grand Belfort ». Et en profite pour rappeler que l’intervenante est « d’extrême gauche » et qu’elle s’était présentée aux élections législatives en 2017 sous la bannière La France insoumise.