Crunch Kart : les collégiens se glissent dans la peau d’ingénieurs

Les élèves ont pris possession des lieux. Chaque équipe de dix collégiens doit assembler son propre kart. L’équipe de Kenza et Téo a déjà fini le châssis. Pendant que Téo, élève au collège de Vauban de Belfort et ses camarades s’occupent de la partie électrique, d’autres conçoivent le siège conducteur. « On fait un croquis, pour qu’il soit le plus stylé possible, et après, on doit le modéliser », explique Kenza, collégienne à Guynemer à Montbéliard. Pour le design, les jeunes ont carte blanche. Mais attention : le responsable de la Fondation UTBM prévient : « Il faut que Crunchy (le personnage qui conduit le kart, NDLR) puisse piloter le karting, et surtout ne pas tomber du karting. »

Tous réunis devant l’ordinateur, ils débattent des couleurs et de la forme du siège. « Regardez ce que l’autre équipe a fait, on peut s’inspirer », signale Léane, élève au lycée Condorcet de Belfort. Elle a pour mission de guider les collégiens lors des différentes étapes. Au mois d’avril, les lycéens avaient suivi une journée de formation pour connaître les clés de l’accompagnement d’un projet. « Nous leur avons appris la posture de coach », développe Romain Lacenaire.