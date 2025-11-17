Belfort-Montbéliard : de nouveaux diplômés de l’UTBM pour faire face aux défis de demain

« Le symbole nait là où les mots s’arrêtent », a expliqué Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologie de Belfort – Montbéliard (UTBM) lors de son discours à la remise des diplômes qui s’est déroulée à l’Axone à Montbéliard. « Et ce que nous célébrons aujourd’hui, au travers de cette cérémonie, s’inscrit pleinement dans cette logique symbolique. La remise d’un diplôme n’est ni une formalité, ni une coquetterie mondaine. Elle est un rituel. Et, comme tout rituel, elle a une fonction essentielle : marquer un seuil, signifier un basculement. Vous devenez diplômés. Vous étiez en devenir. Vous entrez désormais dans un monde qui attend de vous non plus des promesses, mais des actes », a-t-il averti.

Samedi, 519 nouveaux ingénieurs ont reçu leur diplôme de l’UTBM, ainsi que 49 diplômés de master, et 39 diplômés par la voie de la formation continue (lire l’encadré en fin d’article). L’UTBM se positionne à la 6e place des écoles d’ingénieurs françaises en nombre de diplômés par an. Parmi les ingénieurs de la promotion de novembre 2024, le taux moyen d’embauche était de moins de trois semaines après le diplôme. Plus de 21 % des diplômés ont trouvé un premier emploi à l’international, la Suisse, le Canada et la Chine étant les trois premières destinations de ces jeunes embauchés. Le taux d’échec est de l’ordre de 1 %, ce qui semble valider la politique de sélection à l’entrée de l’UTBM, non pas sur concours, mais sur dossier et sur la motivation des candidats (4600 dossiers de candidatures pour 300 places au niveau bac) : « On recherche le potentiel et la volonté d’engagement », résume Ghislain Montavon.