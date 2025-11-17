PUB

Belfort-Montbéliard : de nouveaux diplômés de l’UTBM pour faire face aux défis de demain

Ghislain Montavon, directeur de l'université de technologie de belfort-Montbéliard (UTBM).
Ghislain Montavon, directeur de l'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM). | ©Le Trois – archives

Plus de 500 ingénieurs ont reçu samedi leur diplôme de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’Axone, à Montbéliard. Pour Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM, les nouvelles générations d’ingénieurs vont être confrontés à des défis plus complexes. Mais ils sont cela des atouts.

« Le symbole nait là où les mots s’arrêtent », a expliqué Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologie de Belfort – Montbéliard (UTBM) lors de son discours à la remise des diplômes qui s’est déroulée à l’Axone à Montbéliard. « Et ce que nous célébrons aujourd’hui, au travers de cette cérémonie, s’inscrit pleinement dans cette logique symbolique. La remise d’un diplôme n’est ni une formalité, ni une coquetterie mondaine. Elle est un rituel. Et, comme tout rituel, elle a une fonction essentielle : marquer un seuil, signifier un basculement. Vous devenez diplômés. Vous étiez en devenir. Vous entrez désormais dans un monde qui attend de vous non plus des promesses, mais des actes », a-t-il averti.

Samedi, 519 nouveaux ingénieurs ont reçu leur diplôme de l’UTBM, ainsi que 49 diplômés de master, et 39 diplômés par la voie de la formation continue (lire l’encadré en fin d’article). L’UTBM se positionne à la 6e place des écoles d’ingénieurs françaises en nombre de diplômés par an. Parmi les ingénieurs de la promotion de novembre 2024, le taux moyen d’embauche était de moins de trois semaines après le diplôme. Plus de 21 % des diplômés ont trouvé un premier emploi à l’international, la Suisse, le Canada et la Chine étant les trois premières destinations de ces jeunes embauchés. Le taux d’échec est de l’ordre de 1 %, ce qui semble valider la politique de sélection à l’entrée de l’UTBM, non pas sur concours, mais sur dossier et sur la motivation des candidats (4600 dossiers de candidatures pour 300 places au niveau bac) : « On recherche le potentiel et la volonté d’engagement », résume Ghislain Montavon.

Une génération plus ouverte au monde

Pour Ghislain Montavon, les nouvelles générations d’ingénieurs vont être confrontés à « des défis incommensurablement supérieurs que ceux des générations précédentes », qui n’étaient au demeurant pas minimes (reconstruction de l’après-guerre, électronique, nucléaire). Il cite les défis écologiques (« Une croissance infinie dans un monde fini est impossible »), la transition énergétique, l’urbanisme, ou encore la déplétion des matériaux que les ingénieurs devront intégrer dès la conception.

La nouvelle génération est selon lui plus ouverte au monde, grâce entre autres à une période obligatoire de six mois à l’étranger (soit en université, soit en entreprise) en cours de formation et à un esprit d’ouverture supérieur à celui des générations précédentes. L’appréhension du numérique est elle aussi totalement différente que celle des générations d’ingénieurs antérieures, sans même parler de l’intelligence artificielle. 

La proportion de jeunes femmes à l’UTBM est de 20%, un chiffre légèrement en-dessous de la moyenne nationale des écoles d’ingénieurs. Un regret pour Ghislain Montévon. Les spécialités proposées par l’UTBM ne sont pas de celles, comme la biologie et agro-alimentaire et l’urbanisme qui attirent le plus les bachelières. Pas exemple, la spécialité informatique n’attire que 12% de femmes. La spécialité la plus féminisée est la filière « mécanique et ergonomie » : « On se situe en amont de la chaine de valeur et on touche à l’usage », explique Ghislain Montavon. Il le regrette d’autant plus que les jeunes femmes « surperforment », en raison, estime-t-il d’une relation plus positive aux études. Ainsi, les jeunes diplômées accèdent-elles plus rapidement à des fonctions managériales en sortant de l’UTBM. Leur intelligence émotionnelle n’y serait pas pour rien. Il cite en exemple une étudiante qui avait l’art de travailler en équipe à l’UTBM et de mobiliser ses troupes : elle est aujourd’hui, quelques années après avoir quitté l’UTBM, responsable d’une équipe de 20 ingénieurs dans une équipe de F1.
0 %

Plus créatifs

En revanche, le directeur de l’UTBM estime que les futurs nouveaux ingénieurs pâtissent des réformes des enseignements qui ont multiplié les disciplines au lycée au détriment des maths : tout en reconnaissant la hausse de niveau dans certaines matières (par exemple l’anglais), il estime qu’il y a un décalage d’une année en sortie de lycée par rapport vingt ans auparavant. Une différence qui doit être prise en compte dès la première année post- bac pour y remédier.

De leur côté, les entreprises attendent plus de « transversalisation ». Par exemple, un ingénieur mécanicien doit comprendre le codage informatique, connaitre les données et la valeur des données. Tout comme l’informaticien doit désormais être en mesure de dialoguer avec un ingénieur mécanicien. L’archétype de cette « transversalisation » est l’intelligence artificielle, née voici vingt—cinq ans et familière pour les informaticiens, mais qui, aujourd’hui, intervient dans toutes les disciplines de l’ingénieur.

L’autre nouvelle attente des entreprises, à laquelle l’UTBM s’efforce de répondre via le Crunch Lab, est la capacité à innover. Pendant des années, explique Ghislain Montavon, les ingénieurs ont été formés à optimiser l’existant et augmenter les rendements. L’attente porte aujourd’hui sur la créativité, afin « d’itérer rapidement à bas coût ».

Innover pour des femmes et des hommes

Pour Ghislain Montavon, cette remise de diplômes était la dernière en tant que directeur de l’UTBM : il arrivera en fin de mandat durant l’été 2026. S’il devait formuler un souhait pour l’avenir ce serait que l’UTBM continue à former des esprits critiques. Il estime que les futurs ingénieurs ne doivent pas être seulement dans « le faire », mais aussi dans le « pourquoi » : pour lui, chaque fait technique a des répercussions dans le quotidien des gens, y compris des répercussions sociale, sociétales, environnementales. Ainsi, il appelle les étudiants à l’altérité, la tempérance et l’humilité. L’altérité afin d’être à l’écoute de points de vue différents, la tempérance pour ne pas appliquer la technologie au « toujours plus », mais au « juste besoin », l’humilité pour avoir conscience de l’immensité de la connaissance et de ce qui est encore inconnu. Il les invite à s’interroger sur chaque technologie qu’ils développeront en se rappelant que « derrière chaque chiffre, chaque donnée, chaque composant, chaque machine se trouvent des femmes et des hommes ».

Des ingénieurs, de nouveaux titulaires de masters et des diplômés de la formation continue

La remise de diplômes de l’UTBM organisée samedi à l’Axone à  Montbéliard concernait:

519 ingénieurs diplômés en 2025

  • en informatique 127 dont 23 apprentis
  • en systèmes industriels 91 dont 20 apprentis
  • en mécanique 108
  • en énergie 100 dont 15 apprentis
  • en mécanique et ergonomie 93 dont 16 apprentis

49 étudiants diplômés d’un master en 2025

  • Master Innovation, entreprise et société : 39
  • Master informatique UTBM à l’Université de Lomé au Togo : 6
  • Master informatique UTBM à l’Université de Lomé au Luxembourg : 4

39 diplômés par la voie de la formation continue 2025

  • Styliste prototypiste de l’Ecole ESPERA Sbarro UTBM: 25
  • Ingénieur par la validation des acquis de l’expérience: 2
  • Diplôme d’Université en ergonomie: 12

Nos derniers articles

Service réanimation à l'hôpital Nord-Franche-Comté.

Le procès de l’anesthésiste de Besançon captive les soignants à travers la France

Le procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier est scruté parles soignants qui cherchent à comprendre et à éviter qu’un situation semblable se reproduise.
Cécile Griessmann, directrice du musée de la citadelle de Belfort, Delphine Mentré, adjointe chargée de la culture, Damien Meslot, maire de Belfort et Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle (de gauche à droite) entourent le képi du colonel Denfert-Rochereau exposé au musée. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort devient propriétaire de 31 objets de Denfert-Rochereau

Belfort est devenue propriétaire d’une collection de 31 objets ayant appartenu au colonel Denfert-Rochereau, commandant la place pendant le siège de 1870-1871. Son descendant en à fait don à la Ville. Sa valeur est estimée à 45 410 euros.
Fenêtres ouvertes, pour aérer les intérieurs.

Même s’il fait froid dehors, on aère !

Lorsque les températures chutent, le réflexe naturel est de garder portes et fenêtres fermées pour préserver la chaleur à l’intérieur. Pourtant, l’aération quotidienne est bénéfique en toute saison : elle améliore la qualité de l’air intérieur, limite l’exposition aux polluants, et contribue même à optimiser le chauffage. En effet, entre les matériaux de construction, les produits ménagers, les appareils à combustion, les activités humaines… les sources de pollution intérieure sont nombreuses, d’où l’importance de renouveler l’air quotidiennement.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC