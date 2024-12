Belfort : un an après son ouverture, le Crunch Lab continue de voir loin

Des bureaux et un espace de co-working sont en location dans ce tiers-lieu. Les premières entreprises accueillies, à l’image de Neext Engineering (lire notre article), ont déjà pris leur envol et opté pour de plus grands espaces. Le mouvement illustre la dynamique. Les sept bureaux avaient trouvé preneurs en deux jours ; certains seront libres prochainement. « Nous avons une dizaine de places disponibles actuellement », confirme Olivier Lamotte.

Autre outil du Crunch lab qui dépasse les espérances : la grande salle. Elle est modulaire et dispose de moyens techniques, d’une scène ou encore d’un écran. Table-ronde, conférence, assemblée générale, projection de film… autant de types d’événements qui ont été organisés dans cet espace. « C’est souvent loué », apprécie Olivier Lamotte.

La phase 2 du bâtiment s’enclenche actuellement, avec des études préliminaires ; 10 000 m2 sont à rénover dans les étages supérieurs au Crunch lab. Le site comptera notamment une mini usine, nommée Crunch Factory, co-animée par le Crunch Lab. Elle sera très bien dotée en termes d’équipements à commandes numériques, notamment un centre d’usinage 4 axes, une tour, plusieurs imprimantes additives, dont une à frittage laser (technique SLS). « On aura la capacité de faire des pièces souples et fonctionnelles », salue Olivier Lamotte, permettant de réaliser des prototypes ou des petites séries. La Crunch factory est pensée comme un espace « mutualisé », afin « de partager les expériences ». Pour répondre, un groupement d’intérêt économique sera créé, dans lequel les entreprises pourront adhérer. Elles pourront ainsi travailler des preuves de concept, suivre des formations « sans mettre en danger leur production », note Olivier Lamotte. Elles bénéficieront aussi de veilles technologique mutualisées. « Les entreprises vont pouvoir travailler ensemble dans un environnement neutre », explique Olivier Lamotte, convaincu que seulement des entrepreneurs peuvent aider des entrepreneurs et ainsi « créer de l’activité ».

L’équipe du Crunch Lab compte onze personnes.