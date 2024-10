Climat : l’est de la France anticipe le doublement du risque incendie

Marc Sezyk, référent territorial feux de forêt à l’ONF pour la zone de défense Est (regroupant Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté), le rappelle : les feux de 2022 dans le Jura ou les Vosges n’étaient “absolument pas prévisibles”. Suite à cela, la mission d’intérêt général de l’ONF concernant les feux a été “renforcée” sur le nord et l’est du pays. Cela passe par des requêtes liées à la connaissance du terrain lors de sécheresses, ou des missions de surveillance des massifs avec des véhicules pick-up disposant de petites citernes d’eau, énumère-t-il.

Pour le commandant Schulz, l’un des défis à relever est la prévention auprès de la population: “Neuf feux sur dix sont d’origine humaine et il y a un réel besoin de déclencher une culture du risque” dans l’Est. En Moselle, des autocollants ont été apposés à l’entrée des massifs forestiers pour sensibiliser les promeneurs, tandis que des partenariats avec la chambre d’agriculture permettent de distiller des conseils aux exploitants.

L’enjeu, c’est que cette acculturation se fasse rapidement “surtout dans un contexte où on voit bien que le loisir nature, l’envie de bivouac, l’envie de passer la nuit en forêt, etc. se multiplie”, note Rodolphe Pierrat, adjoint au directeur territorial de l’ONF Grand Est. Il faut aussi être capable d’intervenir le plus tôt possible sur les feux, ce qui implique une connaissance de la typologie des chemins forestiers, des données totalement inexistantes il y a encore quelques années, peu à peu créées par les différents services.

L’Est, théâtre de la Grande Guerre, étudie également la “zone rouge”: des munitions cachées un peu partout dans le sol, notamment meusien, avec des territoires concernés pas encore cartographiés, et des questionnements quant à la façon dont pourraient réagir ces munitions enfouies dans le sol depuis plus d’un siècle au contact du feu.